İnce, PlayStation 5 almak isteyenlere Bulgaristan tatili önerdi!

Türkiye turuna devam eden Muharrem İnce, PlayStation 5’in döviz kurunun da etkisiyle yüksek fiyattan satışa çıkarılması nedeniyle hükümeti eleştirdi.
Sony, 19 Kasım’da Türkiye’de piyasaya süreceği PS5’in 8 bin 299 liraya satılacağını duyurdu. Üstelik, ürünün piyasaya çıkacağı tarihe kadar geçen sürede artacak maliyetlerin de fiyatı artıracağı kaydedildi.
İnce de bu durumu esprili bir şekilde gündeme getirerek hükümeti eleştirdi. İnce, gençlere PS5 için almaları için Bulgaristan’a gitmelerini önerdi.
PS5’in gümrük giriş fiyatı yaklaşık 4 bin lira. Üzerine vergi eklenmesinin ardından satışa sunuluyor.