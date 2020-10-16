İnce, PlayStation 5 almak isteyenlere Bulgaristan tatili önerdi!

Türkiye turuna devam eden Muharrem İnce, PlayStation 5’in döviz kurunun da etkisiyle yüksek fiyattan satışa çıkarılması nedeniyle hükümeti eleştirdi.

Sony, 19 Kasım’da Türkiye’de piyasaya süreceği PS5’in 8 bin 299 liraya satılacağını duyurdu. Üstelik, ürünün piyasaya çıkacağı tarihe kadar geçen sürede artacak maliyetlerin de fiyatı artıracağı kaydedildi.

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İnce de bu durumu esprili bir şekilde gündeme getirerek hükümeti eleştirdi. İnce, gençlere PS5 için almaları için Bulgaristan’a gitmelerini önerdi.

Playstation 5 Türkiye fiyatı 8299 TL olarak açıklanmış. Yarısından fazlası vergi. Playstation 5 almak için 2 kişi Bulgaristan'a gidip 4 gün tatil yapıp yanına ikinci kolu ve FIFA 2021'i de alsanız yine bu fiyattan ucuza geliyor😂



Nedir bu gençlerin sizden çektiği? — Muharrem İNCE (@vekilince) October 16, 2020

PS5’in gümrük giriş fiyatı yaklaşık 4 bin lira. Üzerine vergi eklenmesinin ardından satışa sunuluyor.