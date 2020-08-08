İnce: Parti kurmuyorum, bir hareketle yola çıkıyorum; bu partiye dönüşür mü bilmem

CHP’li Muharrem İnce parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuştu: “Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

CHP’nin 2018’de cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği İnce’nin yeni bir parti kurma aşamasında olduğunu öne sürülmüştü. İnce, bir haftadır iddiayı yalanlamamıştı.

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Habertürk’ten Fatih Altaylı’nın görüştüğü İnce, Altaylı’nın “CHP’de size yapılan haksızlıkların herkes farkında. Cumhurbaşkanı olmaya layık görülen bir partilinin parti yönetiminde yer almaya layık görülmemesi kimsenin dikkatinden kaçmıyor, son Kurultay’da en arkalara oturtulmanız da kabul edilir bir şey değil ama yine de bunlara kızıp parti kurmaya kalkışmanız pek makul bulunmuyor CHP tabanında” yorumuna şu karşılığı verdi: “Elbette kırgınım. Genel başkanın maaşlı danışmanı Kurultay’da genel başkanın yanında oturtulurken benim gibi cumhurbaşkanı adayı olmuş bir CHP’linin, 14 yaşından beri bu partiye her kademede hizmet etmiş birinin milletvekili olduğu kent Y harfinde diye en arkaya oturtulması tabii kırdı beni. Ama arkaya oturtulmaya kızıp parti kuracak kadar çocukça bir iş yapacak adam da değilim.”

“Ben parti kuruyorum” demediğinin altını çizen İnce sözlerini şöyle sürdürdü: “Anket şirketlerinin patronları arıyor. ‘Yüzde 9 şimdiden var’ diyorlar. Dün arayan biri yüzde 12 olduğumu söylüyor. Bakın bunların hiçbir önemi yok. Ya yüzde 50 artı 1 olacaksın ya da olmayacaksın.”

İnce ‘bölücülük’ yorumlarına şu ifadelerle yanıt verdi: “Yahu bugünkü sistemde bölmek mümkün değil ki! Ben bir parti kurup gidip bunu Cumhur İttifakı’na mı eklemleyeceğim. Mümkün mü? Bu sistemde bir bölen olmak mümkün değil. Yüzde 51 lazım. Ben gidip AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na katılmayacağıma göre demek ki bir şeyi bölmüyorum. Zaten akıl var, izan var. De ki ben gittim Cumhur İttifakı’na. Yahu bir tek taraftarımı, bir tek kişiyi oraya götürebilir miyim? Ben AK Parti karşıtı olarak bir anlam ifade ediyorum. AK Parti’ye bir kişi bile götüremem ki.”

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‘Parti kurmuyorum, yola çıkıyorum’

Altaylı’nın yeniden “Parti kuruyor musunuz, kurmuyor musunuz?” diye sorması üzerine İnce’nin verdiği yanıt ise şöyle: “Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum. Bu yol Diyarbakır’da karpuz tarlasına gidiyor. Diyarbakır’da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, Sümbül Deresi’nde işçilerle olacağım, Rize’de çay toplayacağım. Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber.”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron örneğindeki gibi partisiz bir liderlik gibi yorumu üzerine “Neden olmasın” diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Macron gibi de diyebiliriz. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum.”

‘Genel başkan yardımcısı gitti’

Uzun süre tartışılan ‘Beştepeye giden CHP’li’ konusunda İnce şunları söyledi: “Beştepe’ye, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giden bir CHP’li var ama o ben değilim. Gidenin kim olduğunu da biliyorum. Bir genel başkan yardımcısı gitti Saray’a, Tayyip Erdoğan’a. Görüştü. Yüzde 100 emin olsam açıklayacağım ama yüzde 99 eminim ve vicdanım o yüzde 1’den ötürü açıklamamı engelliyor.”

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı kesinlikle Abdullah Gül’dü” diyen İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde aday olduğunu belirtti.

Seçim gecesi ortadan kaybolarak hayal kırıklığı yarattığını kabul eden İnce “Ben seçim kampanyasını çok iyi götürdüm ama yenilgiyi kötü yönettim. Çok kötü yönettim” dedi.