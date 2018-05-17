İnce özgürlük vaat etti: Wikipedia’ya ulaşamayan gençlik marka yaratamaz

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, reform sözü değil uzlaşma sözü verdiğini belirterek, “Muhafazakârlar, milliyetçiler, Kürtler, Aleviler, solcular, hepimiz uzlaşacağız” dedi.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan İnce, “Geleceğimizi geri almamız lazım, biz geleceğimizi kaybettik” derken, bunu eğitimle yapacağını belirtti: “Eğitimi düzeltmemiz için para lazım, o da bozuk, ekonomi de bozuk. Ekonomiyi nasıl düzelteceğiz? Yargıyı düzelterek ekonomiyi düzelteceğiz.”

Reklam

İnce’nin demecinden satır başları şu şekilde:

‘Eğitimde uzlaşacağız, dayatma olmayacak’

“Eğitim son 20 yılda 10 bakan, beş sınav sistemi değişti. Uluslararası sınavlarda çocuklarımız dökülüyor. Laboratuvarları yok, tuvaletleri pis. Bu eğitimi sorgulayan, üreten, eleştiren, milli duyguları gelişmiş, yeni bir nesil yetiştiremezsek geleceği kaybedeceğiz. Her gelen reform yapıyor. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda reform sözü vermiyorum. Siyasal uzlaşma sözü veriyorum. Uzlaşacağız, eğitimde uzlaşacağız, dayatma olmayacak. Eğitimde uzlaşacağız, siyasal olarak uzlaşmadığımız sürece bizim eğitimi sürdürebilmemiz mümkün değil.”

Reklam

‘Tunceli’deki Alevi çocuk vali olabileceğine inanacak’

“Yatırım yapmamız lazım, yeni okullar, yurtlar kuracağız, teknoloji olacak. Bunu nasıl yapacağız. Ekonomiyi nasıl düzelteceğiz? Yargıyı düzelterek ekonomiyi düzelteceğiz. Türkiye’nin yargısı adil olacak. Mahkemeleri bağımsız olacak, hukukun evrensel kurallara uygulanacak. Beni de yargılayabilecek yargıçlar bulacağız. Bu yargı düzenini kurduğumuzda dış dünyaya bir mesaj vereceğiz. ‘Biz bir hukuk devletiyiz.’ Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim. Kamuda yükselmenin koşulları adil, Yüksekova’daki Kürt çocuk bilecek ki genel müdür olmasının önünde hiçbir engel yok. Tunceli’deki Alevi çocuk vali olabileceğine inanacak, aidiyet duygusunu geliştireceğiz.”

‘Wikipedia’ya ulaşamayan bir gençlik tasarımı gerçekleştiremez’

“Araba yapıyoruz, bir araçtan 100 avro kazanıyoruz. Televizyon yapıyoruz, bir televizyondan 10 avro kazanıyoruz. Hamallık yapıyoruz yani. Neden fason çalışıyoruz, neden ucuza çalışıyoruz. Neden? Bir: Markalaşma yok. İki: Patentimiz yok. Üç: Teknolojimiz yok. Bunlar olmadığı için dünyada ilk 100 marka arasında bir tek Türk markası yok. Markayı, tasarımı, teknolojiyi kim yaratır. Özgür bireyler yaratır. Özgür bireyler. Yani Wikipedia’ya ulaşamayan bir gençlik tasarımı gerçekleştiremez. Cumhurbaşkanını eleştiren bir tweet atamayan gençlik marka yaratamaz.”

‘Passolig kontrol sistemidir’

“Cumhurbaşkanı olduğumda kesinlikle cumhurbaşkanına hareketi düzenleyen maddeleri parlamentoda kaldıracağız. Çünkü cumhurbaşkanı milletine hakaret etmediği sürece, millet de ona hakaret etmez. Passolig bunun en güzel örneklerinden birisidir. Neden ‘Passolig’i kaldıracağız’ dedim. Passolig başlı başına bir baskıdır. Kontrol sistemidir.”