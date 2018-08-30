İnce: Olmadığım yerde yalan söylemek koltuk sevdası değil de nedir?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partinin seçim sonuçlarının değerlendirdiği parti meclisi (PM) toplantısına çağırılmamasını eleştirdi.

CHP PM, dün toplantı. Toplantıda sert tartışmalar yaşanırken, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da İnce’ye yüklendi.

Reklam

Twitter’dan paylaşım yapan İnce, PM toplantısının seçimden 66 gün sonra yapıldığına dikkat çekerek “Bu toplantıya cumhurbaşkanı adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun” dedi.

İnce, şöyle devam etti: “Seçimden sonra beni davet etmiş ama ben gitmemişim! Benim olmadığım yerde zor durumdan kurtulmak için yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir? Ben partiliyim davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim.”

Reklam

Yemek tartışması

CHP’li İnce, Kılıçdaroğlu ile yedikleri yemeğin saatini televizyondan geçen altyazıyla öğrendiğini, yemeğin saatini ve yerini basına kendisinin söylemediğini, basının davet etmediğini dile getirdi.

İnce, kendisinin yemekte konuşulanları basına söylemekle suçlandığını belirterek “O yemeğe basın ilgisini çeken sizsiniz” dedi.

İnce, şunları kaydetti: “O yemek sayenizde herkesin bildiği, herkesin merak ettiği bir yemek haline geldi. Konuşulanları niye açıklamışım? Ne açıklayacaktım menüyü mü? Bana oy veren 15 milyona karşı sorumluluğum var benim! Bu toplantı seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmış ise cumhurbaşkanı adayı davet edilmeliydi. Cumhurbaşkanı adayı hakkında yalan konuşmak için düzenlenmişse vah partimizin ve ülkemizin haline!”