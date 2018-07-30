İnce noterde taahhüt etti: Cumhurbaşkanı olamazsam kurultay yaparım

CHP’de liderlik için adı geçen Muharrem İnce, genel başkanlığa gelir de bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı seçilemezse olağanüstü kurultaya gideceğini noter taahhütnamesiyle ilan etti.

CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için imza toplama çalışmalarında bugün resmi olarak son gün. Kurultayı toplamak için gerekli sayıyı geçtiklerini daha önce ilan eden parti içi muhaliflerin büyük çoğunluğu genel başkan adaylığı için Muharrem İnce’nin arkasında duracaklarını söylüyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu dokuz kez seçim kaybetmesine rağmen halen koltuğu bırakmamakla sık sık eleştiren Muharrem İnce bu sabah Ankara’da bir notere giderek kendisinin ne yapayacağını noterde taahhütname imzalayarak CHP delegelerine ilan etti.

İnce taahhütnamede şöyle dedi: “Önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı, STK’ların oy kullanacağını, baroların, odaların, başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, burada kendim de aday adayı olacağım. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsam 45 gün içinde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim.”

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Noter çıkışında gazetecilere bir açıklama yapan ince “Genel Başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma noterden taahhütname verdim” diye konuştu.

‘Derdim koltuk değil çocuklarımız’

Koltuk değil Türkiye derdinde olduğunu belirten İnce, uzun süreli hazırlıklarla bunu başaracağını belirterek, şöyle konuştu: “Uzun süreli bir hazırlıkla bunun başarılacağına inanıyorum. ‘Zafer hazırlıktır’ diyorum hep. ‘Seçime 50 gün kala çık, gel bizim adayımız ol’ denilince olmuyor bu. Uzun süreli bir hazırlık lazım. Tıpkı Mustafa Kemal Paşa’nın Gediz’de, Kütahya’da, Eskişehir’de yenilip orduyu Sakarya’nın doğusuna çekip, büyük bir hazırlık yapıp, daha sonra Büyük Taarruz’la birlikte kazandığı gibi bu zaferin mümkün olacağını ama iyi bir hazırlık gerektiğini düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız da bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadı. Önümüzde 5 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağı kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız.”

‘Sokağı dinleyin’ çağrısı

İnce kurultay için imza verme süresinin son günü olması nedeniyle delegelere de şu çağrıyı yaptı: “Değerli kurultay delegelerimin beni dinlememelerini, Sayın Kılıçdaroğlu’nu dinlememelerini, il başkanını, belediye başkanlarını dinlememelerini tavsiye ediyorum. Sokağı dinlesinler. Sokağa çıksınlar, 500 metre yürüsünler, önüne gelene sorsunlar. ‘CHP’de bir değişim gerekli mi, değil mi?’ Vatandaş ne diyorsa onu yapsınlar. Tavsiyem odur. Milletle inatlaşırsanız, millet de sizle inatlaşır. Sadece milleti dinlesinler. Bugün 17.30’a kadar süreleri var”