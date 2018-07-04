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Yaramazlara biraz batar!

İnce net konuştu: Yenildiysen geri çekileceksin, bahane üretmeyeceksin

 

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açıkça çağrıda bulundu: “Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin.” 

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu ve İnce önceki akşam seçimlerden sonra ilk kez bir araya gelmiş ve üç saat baş başa görüşmüştü.

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İnce, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız şekilde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da “Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik. Kurultaya gitmeyeceğim. Kimse CHP örgütüne talimat veremez” demişti.S

Sabah saatlerinde Erzurum’da konuşan ve Kılıçdaroğlu’yla yaptığı görüşme için “Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok” diyen İnce, bir kez daha Erzurum’da konuştu.

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AA’nın aktardığına göre İnce bu kez net mesaj verdi: “Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin.” 

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