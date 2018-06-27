İnce: Bir kişi dahi partiden istifa etmesin, ağzımdan ‘kurultay’ duyamayacaksınız

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Bir kişi dahi partiden istifa etmesin” dedi.
AA’nın haberine göre İnce, partide konuşulan kurultay iddiasıyla ilgili, “Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan ‘Kurultay’ diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız” dedi.
Hedef 30 milyon oy
Seçimden sonra yaptığı ilk değerlendirmede hedefinin bir sonraki seçimde 30 milyon oy almak olduğunu dile getiren İnce, “15 milyon yurttaş bana oy verdi, hedef 30 milyon yapmak, bu kısa sürede yapılabilir, buna uğraşacağım” demişti. İnce’nin partisinin önündeki başarısının ardından CHP’de lider değişikliği olabileceği yönünde tartışma başlamıştı.
Kılıçdaroğlu ise partisinin MYK toplantısının ardından, “Partide ne olup ne biteceğine partililer karar verecek. Koltuk sevdası olanların partimizde yeri yok” diye açıklama yapmış, bir lider değişikliği ihtimaline işaret etmemişti.
İnce, “Seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim” demiş, Kılıçdaroğlu’nun İnce’ye bugünkü cevabı il başkanları üzerinden olmuştu: “İnce değerimizdir, iyi karşılayın.”
36’ncı kurultay
CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden genel başkanlığa seçilmiş, ‘Adalet ve Cesaret’ temalı kurultayda 168 delegenin imzasıyla aday olan İnce, 447 oy almıştı.
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