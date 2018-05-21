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Yaramazlara biraz batar!

İnce, miting iptalinden vazgeçti: Sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sesi kısıldığı gerekçesiyle iptal edilen bugünkü Bartın ve Zonguldak mitinglerini yapma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, saat 14.00’de Bartın’da, saat 17.00’da ise Zonguldak’ta miting yapacaktı. İnce, dün gece twitter hesabından “Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz” paylaşımında bulundu.

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Sabah saatlerinde İnce’nin iletişim koordinatörlüğünden mitinglerin iptal edildiği haberi geldi. Ancak öğlen saatlerine doğru verilen yeni bilgide Bartın mitinginin 14.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda; Zonguldak mitinginin ise 17.00’de yapılacağı duyuruldu.

Muharrem İnce de Twitter’dan yaptığı açıklamada sesinin biraz düzeldiğini belirterek “Sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın” dedi.

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