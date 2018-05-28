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Yaramazlara biraz batar!

İnce mesaj: CHP adayı diplomasının fotokopisini dağıttı

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’ne giderek seçmenlere diplomasının fotokopisini dağıttı. İnce, fakülte önünde 1986 yılında mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocalarıyla da toplu fotoğraf çektirdi.

Fotoğraflar: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diploması 2014 yılında cumhurbaşkanı adayı olduğu günden bu yana tartışma konusu.

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Dönem arkadaşları ve hocalarıyla buluştu

İnce Balıkesir mitingi öncesinde 1986 yılında mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’ne gitti.

Mezun olduğu okula giren İnce, burada yurttaşları uyararak sadece mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocalarıyla bir araya geleceğini belirterek, fakültenin dışına çıkmalarını istedi.

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İnce’nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyaretinin ardından, bölünme karşıtı protestolarda da ön plana çıkan fakülte dekanı Prof. Dr. Alaaddin Duran’ın görevine YÖK talimatıyla son verilmişti. etmişti. İnce’nin mezun olduğu okuldan yurttaşları dışarı çıkartmak istemesi, Duran’ın görevden alınmasını hatırlattı.

Ardından İnce, Necatibey Eğitim Fakültesi girişinde mezun olduğu sınıf arkadaşları, dönem arkadaşları ve hocalarıyla buluştu. Arkadaşlarının lakaplarını tek tek söyleyen İnce, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. İnce, sohbet ve fotoğraf çekiminin ardından seçmenlere mezun olduğu fakültenin diplomasını dağıttı ve kaç dönem okuduğundan bahsetti.

Dekanlığı ziyaret ettikten sonra fakülte bahçesi ve kantinini gezen İnce, yurttaşlara seslenmek üzere fakülteden ayrıldı.

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