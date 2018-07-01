İnce: Kurultayda Kılıçdaroğlu’na rakip çıkmam ama ‘Ayrılıyorum’ derse hazırım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partinin liderliğine gelme olasılığına ilişkin koşulu açıkladı: “Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak. Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi (Kılıçdaroğlu) de ‘Ben ayrılacağım’ derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın: Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım.”

Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan İnce, kendisine gönderilen mesajlarda “Sakın bu işi bırakma! Devam et! Biz senin yanındayız!” dendiğini söyledi.

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Mitingine gelenlerin oy vermemiş olabileceğini, yalnızca dinlemek için orada bulunmuş olabileceklerini aktaran İnce, “Benim aldığım o 15 milyon oy az mı? Her üç kişiden birinin oyunu almışım. Bundan sonra her iki kişiden birinin oyunu almaya çalışacağım! Hedefim bu” dedi.

CHP’li aday, sonuçlara üzüldüğünü ancak hayatına devam ettiğini belirterek bazı yerlerde hata yaptıklarını ancak bahane üretmediğini, eksiklerini bulup bir dahaki seçimde kendini hazırlamak istediğini kaydetti.

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İnce, en büyük hatanın adaylığının geç açıklanması olduğunu ifade ederek seçim gecesinde ne kadar süre hile olup olmadığını düşündüğü soruldu: “Bunu biraz açalım: Islak imzalı tutanaklar var. Benim konumumdaki biri, Türkiye’yi karış karış bilir. Siz bana bir il, ilçe söyleyin, ben size tahmini oyları söyleyeyim. Şimdi hile olabilir mi? Olabilir! Olmuş mudur? Olmuştur! Fakat ben 16.50’de YSK’nın önüne gittim, iki arkadaşımla birlikte. Dedim ki, ‘Ben buradayım. Görevinizi doğru yapın! Referandumda olduğu gibi mühürsüz oylar geçerlidir falan böyle kararlar almayın!’ Şimdi size soruyorum; YSK, toplumu rahatsız edecek bir karar aldı mı? Almadı. Peki yüzde 50.1’e yüzde 50.06 gibi bir sonuç var mı ortada? Yok. Ortada kazanılmış bir seçim var. Rakibim -mutlu olalım, olmayalım- seçimi kazanmış. Bana diyorlar ki, ‘İnsanları sokaklara niye davet etmedin!’ Neden edeyim? Etmem için ortada belgelenmiş bir hırsızlık olması lazım. Var mı? Yok! Partinin ıslak imzalı tutanakları var. Tutuyor mu? Tutuyor. YSK’nın vicdana, hukuka aykırı bir kararı var mı? Yok! E niye sokağa davet edeceğim milleti? Sadece iş olsun diye mi? ‘Bak helâl olsun!’ desinler diye mi?”

‘Ertesi turda alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz’

Seçim gecesi Ankara’da YSK’ya 6 dakika mesafede bulunduğunu, yanında CHP’nin grup başkan vekili Engin Altay, Meclis başkan vekili Yaşar Tüzün, eşi ve kardeşlerinin bulunduğunu aktardı. İnce, ıslak imzalı tutanakları takip ettiğini kaydetti.

CHP’li siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben ‘Sandıklardan hiçbir şart altında ayrılmayın’ dedim. Ve sonucu bekliyordum. Yüzde 50.6 çıksaydı ne yapacaktım? YSK’nın önünde tek tek oyları saydıracaktım. Ama çıkmadı. Millet de şuna takılmış, ‘Bir milyon 300 bin oyluk dalavere varsa, ikici tura kalabilirdin.’ Peki bu şartlar altında ikinci tura kaldığımda, parlamento çoğunluğu da iki partinin elinde -cumhur ittifakının elinde- ve siz yüzde 49.7 ile kaldınız. Ertesi turda alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Mümkün değil ki! Tekrar ediyorum, hırsızlık olmuş mudur? Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de olmuştur! Ama sonucu değiştirecek bir hırsızlık değil, bunu anlatmaya çalışıyorum.”

Mesajın veriliş şekline kızmış

İnce, İsmail Küçükkaya’ya gönderdiği “Adam kazandı” mesajına dair “Gazeteciye, ‘Bunu yazma!’ demezseniz yazar. Bu kuralı unuttunuz mu?” sorusuna Ben gazeteci olsaydım “‘Tayyip Erdoğan kazandı’ diye mesaj attı İnce’ derdim. ‘Adam’ lafını kullanmazdım. Gazeteci gazeteci olsun bir itirazım yok ama insanlığımız da bir kenarda dursun” sözleriyle cevapladı.

‘Saraya da gitti Yenikapı’ya da’

Seçim gecesi CHP yöneticilerinin AA verilerine inanmayıp “YSK sonuçlarını bekleyin!” açıklamasının stratejik bir hata olduğunu belirten İnce, “Kılıçdaroğlu sizin Erdoğan’ı tebrik etmenizi eleştirdi” denmesi üzerine şunları söyledi: “Hayır, aslında eleştirmedi. ‘Ben tebrik etmem’ dedi. O da onun fikri. Ben de ederim. Ayrışıyorum ondan. Bunda ne var? Yarışırım ama yenilirsem tebrik de ederim. Bu benim demokrasiye olan inancım. Ben de bu seçimin adil olmadığını biliyorum. Devletin bütün imkânlarıyla yarışan Erdoğan’dı, benim öyle bir durumum yoktu. Ama ‘Bu seçim adil değil!’ diyorsak hiç seçime girmeseydik o zaman, sonuçta girdik. E girmişsek ve kazanmışsa, ben de tebrik ederim. Geçmişte Kemal beyin de böyle kutlamaları vardı medya yoluyla. Saraya da gitti, Yenikapı’ya da gitti. Bugün neden öyle dediğini bilmiyorum. Ama ben yarın bir seçime gitsem, kaybetsem, kazanan kişiyi her zaman tebrik ederim!”

‘Kabahat benim mi?’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’a oyu artmasın diye ‘dokunmadığı’ yorumlarına katılmayan İnce, “Erdoğan mı özellikle birini öne çıkaracak? Burada hiç mi benim payım yok? Ben öne çıktıysam kabahat benim mi? Benden daha fazla miting yapan var mıydı?” diye sordu.

İnce, “Belki de sizi, dişine göre buldu?” sorusunu şöyle cevapladı: “Öbürleri değil miydi? Böyle şey olur mu? Nasıl bir mühendislikmiş bu! Bunlar istemeden Erdoğan’a hizmet ediyorlar. Türkiye’de şunu değiştirmemiz lazım: ‘Abdullah Gül’le kavga etsinler, biz aradan çıkalım!’ Bu tehlikeli bir kafa. Bitmez tükenmez komplo teorileri… Ben her şeyi ortada olan, dümdüz bir adamım. Doğal, içten, samimi, olduğu gibi söyleyebilen biriyim. Hiçbir pazarlığım yok. Bu seçime girerken kazanacağıma inanarak girdim ve her şeyimi ortaya koydum. Olmadı. Olsun, pes etmem. Devam…”

‘Bu seçim beş yıl sürmez’

İnce, Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarını beğenmediğini belirterek “‘Akadaşlarımız, İnce’ye gittiği illerde destek olacaklardır’ biraz üstten bir tavır değil mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Evet öyle. Olmayacaklar mı zaten? Ben CHP’nin bir üyesi değil miyim? Hoş değil bunlar, hem ne gerek var? Birbirimizi topluma ispat etme derdinde değiliz biz. Daha güzel götürebiliriz işi. Ben kurultay murultay demiyorum, böyle bir şey istemiyorum. Partide koltuk falan da istemiyorum, Türkiye’yi yönetmek istiyorum. Ben beş yıl bu seçimin sürmeyeceğini düşünüyorum.”

‘Yeni parti yok’

İnce, şöyle devam etti: “Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak. Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi de ‘Ben ayrılacağım’ derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın: Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım. Beni cumhurbaşkanı adayı yapmış bir genel başkanın karşısına çıkıp böyle bir vefasızlık yapmam. (Yeni parti) Hayır, öyle bir şey yok. İllere gittiğimde de sadece CHP binalarını ziyaret etmeyeceğim. İttifakın diğer partilerini de ziyaret edeceğim. Ben bu 15 milyon oyu nasıl 30 milyon yaparız derdindeyim.”