İnce: Kürt veya muhafakazar başkan yardımcısı neden olmasın?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Abdullah Gül’ü ziyaretinden Kürtçe anadilde eğitime kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

FOX TV’de Fatih Portakal’ın sunduğu ‘Liderler FOX’ta programına katılan İnce’nin açıklamalarının satır başları şöyle:

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“* Asık suratlı bağıran çağıran ayar veren bir cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. 16 yıllık milletvekiliyim. Daha rahat daha özgür daha insanlara dokunan birisi olmak istiyorum. Kravatla bir derdim yok, severim. Ama böyle davranmanın toplanmanın topluma daha iyi olacağını düşünüyorum. Balıkçının oltasına dokunabilen, kahvede yancı olabilen asık suratlı olmayan, ceketini çıkaran onları düşünen biri olmak istiyorum. Bunun için takmıyorum. Ama Anıtkabir’e giderken kravatımı takarım.

* Saray’da oturmayacağım. Kendi evimde oturacağım bu daha keyifli. Hiç tepeden bakmadan trafiği çok fazla aksatmadan 300-500 korumayla gezmeden yaşayacağım.

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‘Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkmam’

* Ola ki 24 Haziran’da kazanamadım Kılıçdaroğlu’nun karşısına asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle asla bir yarışa çıkmam. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulursak onu da desteklerim.

* Türkiye’de şu anda bizzet AYM tarafından rafa alınmış durumda. Şu anda bir kişinin sınırları var sadece.

‘Onarım süreci gerek’

* Bir onarım süreci gerekebilir. Onarım sürecinde hesap vermekten kaçılmamalı. Örtülü ödenek için vekillerden oluşan bir komisyon kurulabilir. Sonradan kaldırırsınız belgeleri. Bugün Türkiye’yi yöneten Erdoğan hiç kimseye hesap vermiyor. Bakanların bile yok. Bugün sokağa çıksak bakanların isimlerini sayamazlar. Bakanlar önemsiz artık.

* Cumhuriyet 1923’te kurulmuştur. Ziya Gökalp, ‘Paşam sakın program yapma, esneyemeyiz. İlke koyalım ona göre hareket ederiz’ der. Ben de siyaset için ilkeli ilerlerim.

* Eğer bir doğru varsa bu doğruda da CHP’yi desteklemek, yanlış ise bu yanlış demek. Partide pek çok konuda başkaldırmışımdır. Ben şimdi Kürtlerin gönlünü alayım sonra bana oy verirler diye düşünmem. Rakiplere giderken o seçmen bu seçmen kızar diye bir siyaset yapma biçimi yok. Eleştiri geldi mi geldi. Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Bu çok normal.

‘Adaylık başka ittifak başka’

* Cumhurbaşkanlığı adaylığı başka bir şey ittifak olayı başka bir şey. Ben bütün muhalefetin toplanmasını isterdim.

* Millete hiç yalan söylemeden yapmalıyız. Bundan kızacaklarmış kızsınlar önemli değil. Millet için doğruysa o zaman yapmalıyız. Kürtler bu memleketin değil mi? Kürt başkan yardımcısı da yaparım. Neden muhafazakar olan biri yardımcılık yapmasın?

* Anadilde eğitimi vekil ve gazetecilerin haddine değildir. Pedagogların, uzmanların işidir. Bir TV kanalında ayrıca tartışılsın diyorum. Ben Kürt çocuklarını birilerinin reyting savaşına malzeme edemem. Bir öğretmen için Hakkari’deki öğrenci ile Yalova’daki öğrenci arasında ayrım olur mu? TRT’nin bir kanalını buna tahsis edeceğiz ve korkmadan tartışacağız.

‘Ziraat’in medyayla ne işi var?’

* Kürt sorununu çözmek için ilerici, çağdaş ve cesur adamlara ihtiyaç var. Türkiye’nin en gerici partisinden en ilerici adımı bekliyorsunuz. Demokrasiyi araç olarak gören birinden demokrasi için adım bekliyoruz. Burası yanlış. Kürt sorunu kültürel, ekonomik ve siyasal bir sorundur. En önemlisi siyasi ahlak sorunudur. İnsanları yıllarca kandırdılar. Orada başka burada başka konuştular. Bu çözüm milletin gözünün önünde olmalı.

* Ziraat Bankası’nın görevi nedir? Çiftçiyi kalkındırmak. Medyayla ne ilgili ne işi var? Bir ahlakının olması lazım.

* Sök apoletlerini çık karşımıza.Genelkurmay başkanının Abdullah Gül ile ne işi var?”