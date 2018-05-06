İnce: Kürt meselesini Meclis’te çözeceğiz

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kürt meselesinin çözümünün Meclis’ten geçtiğini söyledi.

Yalova’da BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan İnce, eğitim, ekonomi ve Kürt sorunu gibi bir dizi konuda strateji ve politikalarını açıkladı.

Reklam

AKP Türkiye’nin en gerici partisi

İnce, Kürt seçmene nasıl ulaşacağı yönünde bir soruya bu meseleyi ‘samimiyetle, parlamentoda, yalan söylemeyerek ve cesur adımlarla çözeceğini’ söyledi: “Ben dokunulmazlıklar konusunda partimle ayrı düştüm. Ben inandığımı yaptım. Kürtlerin hoşuna gitmesi için yapmadım. Siyaset bir ilke işidir. Bu konuda yalnız kalsak da doğru olanı yapmam lazım. Kürtlerle 40 yıldır bir çatışma ortamı var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu bir, samimiyetle çözeceğiz. İki, parlamentoda çözeceğiz. Üç, yalan söylemeyerek çözeceğiz. Dört, cesur adımlarla çözeceğiz. Herkes beraber yaşayalım diyecektir. AKP Türkiye’nin en gerici partisidir. Türkiye’nin en gerici partisinden en ileri bir adımı beklemek gaflettir. Geçmişte yaptıkları oy içindi. Uludere’de emri kim verdi? Ben cumhurbaşkanı olduğumda bunu bulacağım. Hiç çaresi yok.”

Adaylığını üç beş gün önce öğrenmiş

İnce, aday olduğunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinde beş gün önce öğrendiğini belirtti.

Reklam

Dili sürçmüş

İnce, dün Yalova mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek, “Gel karşıma erkekçe dövüşelim” demesini ‘dil sürçmesi’ diye niteledi: “Kadınlar kızmakta haklı. Dil sürçmesiydi. ‘Yiğitçe dövüşelim, mertçe dövüşelim’ diyecektim ama stresle öyle çıktı ağzımdan.”

‘Muhafazakar bir ailenin devrimci bir çocuğuyum’

Muhafazakar bir ailede yetiştiğini söyleyen İnce, “Ben ortalama bir Türk ailesinin yaşadıklarını yaşıyorum. Ben muhafazakar bir ailenin devrimci bir çocuğuyum. Çocukluğumda Kuran kursuna gittim. Rahmetli dedem beni hafız yapmak isterdi. Ben muhafazakar insanlarımızı anlayabilirim” diye konuştu.

‘100 yıl öncesinden bile gerideyiz’

İnce, parlamenter sisteme dönme vaadini de yineledi ve bununla ilgili görüşlerini şöyle aktardı: “Biz şu anda 100 yıl öncesinden bile gerideyiz. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bir cumhurbaşkanı var Atatürk, hemen yanında bir İsmet paşa var, başbakan. Genelkurmay başkanı var Fevzi Çakmak, ekonomiden anlayan başbakan yardımcısı Celal Bayar var. Dört kişi var; Atatürk tek başına değil. 90 yıl sonra tek adam var. Bana yanındakileri sayar mısınız? Gidin sorun sokağa; bakanların ismini sorun. Bir kişi bakanların isimlerini söyleyemez. Neden? Önemsiz oldukları için. Bakanların isminin bilinmemesinin nedeni tek adamlık. Sayın Gül’ün adaylığı söz konusu olduğunda Genelkurmay başkanı helikoptere binip baskı kurmaya gidiyor. Türkiye’nin geldiği noktaya bakın. Buradan kurtulmamız lazım. Tek kişinin aklıyla 80 milyonu duvara çarptırırız biz.”

İnce’nin diğer mesajları şöyle:

– Eğitimi bilimsel ve laik niteliğine kavuşturacağım. Öğrenciler için yurtlar inşa edilecek ve verilen bursları artıracağım.

– Yargıyı güvenilir hale getirirsek piyasalara ve yabancı sermayeye güven vermiş olacağız. Başlangıç yeri yargı.