‘İnce’ kulisi: Yeni partide merkez üs belirlendi; ilk hedef CHP’li ‘küskünler’

CHP’den ayrılarak parti kuracağı öne sürülen Muharrem İnce’nin Ankara’nın Çankaya ilçesinde ofis açacağı belirtildi. İnce’nin son kurultayda beklentilerine ulaşamayan CHP’li ‘küskünleri’ hedeflediği öğrenildi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’in haberine göre yeni parti hedefiyle başlayan çalışmalarda İnce’nin daha önce de kullandığı Yaşamkent semtindeki ofis merkez üs olarak kullanılacak.

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İnce’nin Ankara’ya geçmeden önce çalışmalarını İstanbul’da yoğunlaştırdığı belirtildi.

Geçen seçimde cumhurbaşkanı adayı olan deneyimli siyasetçinin hedefinde partinin son kurultayında beklentilerini bulamayan ‘küskün’ CHP’lilerin olduğu ifade edildi.

İnce ve ekibinin, küskün CHP’lilerle bire bir görüştüğü ve bazı partililere ‘kurucular kurulu’ üyeliği önerdiği de belirtildi.

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İlk olarak geçen hafta Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, İnce’nin eylül ayında yeni partisini ilan edeceğini öne sürmüş, bunu yalanlamayan İnce “Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım” demişti.