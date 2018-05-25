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Yaramazlara biraz batar!

‘İnce’ korku: Samsun’da Muharrem İnce’yle fotoğraf çektiren SoloTürk’ün gösterisi iptal

 

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle fotoğraf çektiren SoloTürk pilotlarının yapacağı gösterilerin iptal edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: @barisyarkadas

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin fakülte kampüsünde yaptığı konuşma nedeniyle görevden alınmıştı.

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Yarkadaş, Twitter hesabından 19 Mayıs günü İnce’yle birlikte Samsun Havalimanı’nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştıkları Solo Türk’ün yapacağı gösteri uçuşlarının iptal edildiğini yazdı.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin fakülte kampüsünde yaptığı konuşma nedeniyle görevden alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran’ın İnce’nin ziyaretinden önce güvenlik amiri Ali Nergis tarafından “Muharrem İnce’yi buraya sokamazsınız. Sokarsanız gününüzü görürsünüz” diyerek tehdit edildiği ortaya çıktı.

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