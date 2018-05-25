‘İnce’ korku: Samsun’da Muharrem İnce’yle fotoğraf çektiren SoloTürk’ün gösterisi iptal

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle fotoğraf çektiren SoloTürk pilotlarının yapacağı gösterilerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin fakülte kampüsünde yaptığı konuşma nedeniyle görevden alınmıştı.

Yarkadaş, Twitter hesabından 19 Mayıs günü İnce’yle birlikte Samsun Havalimanı’nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştıkları Solo Türk’ün yapacağı gösteri uçuşlarının iptal edildiğini yazdı.

AKP, sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sn. Duran'ı değil, 19 Mayıs günü İnce'yle birlikte Samsun Havalimanı'nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştığımız Türk Yıldızları'nı da cezalandırdı. Pilotların yapacağı diğer gösteri uçuşları da iptal edildi. İşte bunun adı korkudur. pic.twitter.com/pD9LeD82sG

— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) May 25, 2018