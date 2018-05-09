İnce konuşurken: CNN Türk ve Habertürk, Bilal Erdoğan’ın ‘Etnospor Festivali’ni gördü

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne’de düzenlenen mitingde konuşurken, haber kanalları CNN Türk ve HaberTürk, Bilal Erdoğan’ın düzenlediği ‘Etnospor Kültür Festivali’ni yayınladı.
‘Etnospor Kültür Festivali’ başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yaptığı Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenleniyor.
İnce’nin Yalova’daki mitingini de yalnızca Halk TV ve Artı Gerçek kanalı canlı olarak yayınlamış, TRT, CNN Türk, NTV ve HaberTürk kanalları mitinge bağlanmamıştı.
NTV ise bu defa İnce’nin mitinginin büyük bölümünü yayınladı.
Cumhuriyet’in haberine göre, festivale muhabir Fulya Öztürk’ü gönderen ve etkinlikten canlı röportajlara yer veren CNN Türk, İnce’nin konuşmasını sadece bir dakika verip 10 dakika sonra festivale tekrar bağlandı. Bir süre sonra mitinge tekrar bağlanan kanal, daha sonra İnce’nin konuşmasını yarıda keserek reklama çıktı.
Miting esnasında HaberTürk’ün canlı yayınındaysa Bilal Erdoğan konuşuyordu.
İnce-Erdoğan randevusu 21.00’de: Şimdi ona gidip başarılar dileyeceğim
İnce’nin ziyaret ettiği Demirtaş: HDP seçmenine mesajdan öte insani bir davranış
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Erdoğan’dan İnce’nin randevu talebine: Partimde kabul edebilirim
İnce’den gençlere vaat: 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500’er lira
İnce’den Bilal Erdoğan’a: Çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar
İnce ‘kefil’ oldu: Akşener ‘FETÖ’cü değildir
İnce: Kürt meselesini Meclis’te çözeceğiz
İnce hamle: Mitinglerim yayınlanmazsa tv kanalları önünde miting yaparım
İnce bütün muhalefet adaylarını ziyaret edecek: Demirtaş dahil
İnce’den Yalova’daki mitingi ‘görmeyen’ TRT’ye: Bu son uyarım, TRT 80 milyonundur
İnce’den Erdoğan’a çağrı: Demirtaş’ı hapiste tutma, gel erkekçe yarışalım