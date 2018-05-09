İnce konuşurken: CNN Türk ve Habertürk, Bilal Erdoğan’ın ‘Etnospor Festivali’ni gördü

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne’de düzenlenen mitingde konuşurken, haber kanalları CNN Türk ve HaberTürk, Bilal Erdoğan’ın düzenlediği ‘Etnospor Kültür Festivali’ni yayınladı.

‘Etnospor Kültür Festivali’ başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yaptığı Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenleniyor.

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İnce’nin Yalova’daki mitingini de yalnızca Halk TV ve Artı Gerçek kanalı canlı olarak yayınlamış, TRT, CNN Türk, NTV ve HaberTürk kanalları mitinge bağlanmamıştı.

NTV ise bu defa İnce’nin mitinginin büyük bölümünü yayınladı.

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Cumhuriyet’in haberine göre, festivale muhabir Fulya Öztürk’ü gönderen ve etkinlikten canlı röportajlara yer veren CNN Türk, İnce’nin konuşmasını sadece bir dakika verip 10 dakika sonra festivale tekrar bağlandı. Bir süre sonra mitinge tekrar bağlanan kanal, daha sonra İnce’nin konuşmasını yarıda keserek reklama çıktı.

Miting esnasında HaberTürk’ün canlı yayınındaysa Bilal Erdoğan konuşuyordu.