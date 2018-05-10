İnce ‘koltuk’ ayrıntısına takılmadı: Bana saygısızlık yapılmadı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde kendisine yönelik bir saygısızlık yapılmadığını söyledi.

İnce dün gece rakibi Erdoğan’a seçim kampanyası öncesi AKP Genel Merkezi’nde bir nezaket ziyaretinde bulunmuştu.

Reklam

Görüşmenin samimi bir havada geçtiği ve kampanyada kullanılacak üslupla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflarda Erdoğan’ın ‘gösterişli’, İnce’nin ise ‘sıradan’ bir koltukta oturması dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Reklam

Olayın eleştiri konusu olması üzerine İnce dün gece bir tweet atarak “AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem” dedi.

AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem. — Muharrem İNCE (@vekilince) 9 Mayıs 2018

İnce adaylığı dün akşam 100 bin imzayı geçerek kesinleşen Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ile de görüşeceğini söyledi.