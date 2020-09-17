İnce: Kimin haddine ‘Mustafa Kemal’ demek; soyadını söylemeye mecbursun

Sivas’ta, 4 Eylül’de, Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatan CHP’nin eski milletvekili ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Atatürk” demeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na tepki gösterdi: “Kimin haddine Mustafa Kemal demek? Soyadını söylemeye mecbursun.”

Fotoğraf: AA

Kaftancıoğlu, 9 Eylül’de İstanbul’da yaptığı konuşmada üç defa “Gazi Mustafa Kemal” deyince “Atatürk” demediği için parti içinde sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

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AA’nın haberine göre Eskişehir’de, Porsuk Çayı kenarındaki esnafla sohbet eden İnce yolculuğa bu kentten sonra Karadeniz turu ile devam edeceğini söyledi.

İnce, Kaftancıoğlu’nun tutumuyla ilgili şunları söyledi: “Benim adım Muharrem İnce. Benden küçük biri bana ‘Muharrem’ diyebilir mi, diyemez. Çünkü babası yaşındayım. Muharrem benim ön adım. Bir soyadım var. Benden bahsederken Muharrem İnce diyebilirsin, Muharrem Amca diyebilirsin, Muharrem Bey diyebilirsin. Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Kimin haddine Mustafa Kemal demek? Soyadını söylemeye mecbursun. Muharrem İnce’ye bile Muharrem diyemezken, Mustafa Kemal Atatürk’e Mustafa Kemal demek kimin haddine? Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Kimse bu lafları etmemelidir, edemez. Ederse, cahillikten öte bir şey olur.”