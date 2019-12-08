İnce, Kılıçdaroğlu’nun Turan’a mesajına tepkili: Buna üzülmeyeyim de ne yapayım?

CHP’li Muharrem İnce, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yazar Rahmi Turan’a “Üzüldüm” diye mesaj göndermesine tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinin baş yazarı Rahmi Turan, İnce’nin cumhurbaşkanlığı sarayına giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü, Erdoğan’ın da “Senin CHP’ye genel başkan olmana yardım ederim” dediğini öne sürmüştü.

Reklam

Turan, haber kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söylerken, Atilla da kendi kaynağının bir CHP’li olduğunu söylemiş ancak isim vermemişti. İnce, Turan ve Atilla hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, İnce’nin kendisine verdiği demeci bugünkü köşesinde paylaştı.

İnce’nin sözleri şöyle: “İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye ‘Üzülme’ diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm. Hem de çok üzüldüm. Genel başkan bana ‘Biz Muharrem beyi biliriz. Onun saray kapısına gideceğine ihtimal bile vermeyiz. Söyleyin ona üzülmesin’ diye haber göndermiyor. Ama Rahmi Turan’a ‘üzülmesin’ diye haber yolluyor. Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?”

Reklam

Turan, Kılıçdaroğlu’nun “Rahmi bey üzülmesin” diye mesaj gönderdiğini yazmıştı.