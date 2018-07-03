İnce Kılıçdaroğlu’na bunu söyledi: Kurultaya gidelim beni aday göster

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız şekilde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu ve İnce dün akşam seçimlerden sonra ilk kez bir araya gelmiş ve üç saat baş başa görüşmüştü.

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Görüşmeyle ilgili bugün bir açıklama yapan İnce şunları söyledi: “Sohbet ettik eşlerimizle birlikte yemek yedik, seçimi değerlendirdik. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bana bir teklif gelmedi, ama benden gitti. Ben şöyle söyledim, gizlim saklım yok benim. Sayın genel başkana, büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Parti’ye 15 vekil göndermeden başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı yaparak milletin gönlünde taht kurduğunu, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarışın, rekabetin içinde olmak istemediğimi ama milletin de bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut olduğunu, bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir abi kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini ve benim de genel başkan olarak Edirne’den Ardahan’a çalışacağımı, partiyi seçime hazırlayacağımı… Böyle bir teklifte bulundum. Evet ya da hayır demedi, ben bu teklifi yaptım.”

İnce, bu teklif üzerine Kılıçdaroğlu’nun yorum yapmadığını belirtti. İnce, Kılıçdaroğlu’nun olumsuz yanıt vermesi ihtimali için “Ben imza toplamayacağım, örgüt kendisi çözer” dedi.

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İnce seçim sonrası yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’na karşı kurultayda rakip olmayacağını söylemişti.