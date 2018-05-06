İnce ‘kefil’ oldu: Akşener ‘FETÖ’cü değildir

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti lideri Meral Akşener için “Ben kefilim, Akşener ‘FETÖ’cü değildir” dedi.

Akşener, dönem dönem eski partisi MHP ve AKP’li isimler tarafından ‘FETÖ ilişkisi’yle suçlanıyor.

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İnce, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki İskele Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.

‘Saraya çağırırsa saraya da gideceğim‘

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına Meclis’te ‘Hayır’ oyu verdiğini, bugün olsa yine ‘Hayır’ oyu vereceğini aktaran İnce, tüm cumhurbaşkanı adaylarından başarı dilemek için yarın randevu isteyeceğini söyledi.

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İnce şöyle devam etti: “Az önce gördüm; İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi yan yana stant açmış, imza topluyorlar. Size talimatımdır. Gidin, arkadaşlarımıza imza verin, destek oldun. Demokrasi böyle bir şeydir. Devletin uçağını, helikopterini, örtülü ödeneğini, TV’leri, gazeteleri almış; başka kimseye yaşama hakkı vermeyecek. Böyle bir şey olur mu? Kaymakamlar; il başkanı, parti başkanı gibi. Ben yarın tüm adaylardan başarı dilemek için randevu isteyeceğim. Saraya çağırırsa saraya da gideceğim. Milletin arasında küslük olmaz. Selahattin Demirtaş’ı da ziyaret edeceğim. Ben rakibimin bir kolunu bağlayarak, güreş yapmam. Güreş mertçe olacak, yiğitçe olacak. Akşener’e imza verenlere ‘FETÖ’cü’ diyorlar, böyle bir şey olur mu? Ben kefilim, Akşener ‘FETÖ’cü değildir. Yarış adil olacak.”

24 Haziran’da büyük bir devrim gerçekleştireceklerini söyleyen İnce, “Herkes, hesap verecek. Hesap vermezsen demokrasi olmaz. Denetim mekanizması olacak bir sistem kuracağız. Allah’ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda sarayda oturmayacağım. Bu ülkenin en zeki evlatlarına, üniversite sınavında ilk beş bine girmiş evlatlarına tahsis edeceğim. En akıllı çocuklarımıza tahsis edeceğim. Ben bu çocuklara 16 sene fizik anlattım, mekanik anlattım. Meslektaşlarım iş bulamıyor, onların üniversite sınavına çaba harcarken, şimdi işe girmek için çaba harcayacağım. Milletimizin içindeki o değişimi görüyorum, o destanı birlikte yazacağız. Bir büyük devrimi gerçekleştireceğiz, 24 Haziran’da” diye konuştu.

‘Diyarbakır’da neyi konuşuyorsam Rize’de de onu konuşacağım’

İlerleyen günlerde düzenleyeceği mitinglerden bahseden Muharrem İnce, şunları söyledi: “Çarşamba günü Edirne’de miting yapacağım, perşembe Diyarbakır’a geçeceğim. Cuma günü Rize’de konuşacağım. Edirne’de neyi konuşuyorsam Diyarbakır’da da onu konuşacağım. Diyarbakır’da neyi konuşuyorsam Rize’de de onu konuşacağım. Kıvırmak yok, kandırmak yok, kandırılmak yok. Türkiye’de ahlaksız bir politika yıllardır devam ediyor. Diyarbakır’a gidiyorlar, ‘Kürtleri memnun edelim de oylarını alalım’ diye. Oradan Trabzon’a geçiyorlar. Diyarbakır’da söylediklerimizi söylersek bizi yuhalayanlar, onların hoşuna gidecek şeyleri söyleyelim diyorlar. Yok kardeşim; Muharrem İnce, Diyarbakır’da ne konuşuyorsa Rize’de de onu konuşur. Milleti barıştıracağım. Önce içeride birlik sonra sıra Putin’e ve Trump’a da gelecek. Başörtülüyle mini etekliyi, sakallıyla küpeliyi birleştireceğiz. Tek bir amaç uğruna, bu milletin rahat yaşaması uğruna bunları yapacağız.”