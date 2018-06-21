İnce İzmir’deydi: Farklı bir cumhurbaşkanı olacağım, birlikte başaracağız

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir mitinginde konuştu.

Hınca hınç dolu olan miting için 60 kişilik ekip, 50 metre uzunluğundaki dev sahneyi beş günde kurdu.

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Sahnenin yüksekliğinin 12, derinliğinin ise 16 metre olduğu belirtildi.

Gündoğdu Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar 80 metrelik aralıklarla vinçler kullanılarak, 200 hoparlörler asıldı.

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İnce, mitinge 2 milyon kişi beklediğini söylemişti. Halk Tv’nin polis kaynaklarından aktardığına göre miting alanında 2.5 milyon kişi var.

İnce’nin otobüsü alana geldi.

İnce’nin konuşmasını kısa bir süre veren NTV, CNN Türk ve Habertürk yayını keserek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü havalimanına yaptığı ilk inişi yayınlamaya başladı.

İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle:

Denizle uyuyan denizle uyanan güzel İzmir. Güneşin, bağımsızlığın, ilk kurşunun kenti İzmir. Dün İzmir’de bir şehidimiz vardı. Tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum herkesi. Bu 49. gün. 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele bir TRT var parayı bizden alıyor, Erdoğan’ın borazanlığını yapıyor. Bir yanda Erdoğan’ın medyası, bir yanda halkın medyası.

Kaybeden yalnızca anket şirketleri olacak. Erdoğan bile kaybetmeyecek.

Her iktidarın makbul insanı vardır. İlk defa 81 milyon makbul insan olacak. Ben annelere söz veriyorum; sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Onlara matematik, yabancı dil öğreteceğiz. Tarikatların yurtlarına mecbur etmeyeceğiz. Topraklarımızdan bereket fışkıracak, fabrikalarımızın bacası tütecek. Tarımda dışa bağımlı olmayacağız. Bütün okullar eşit olacak. İşe alımlarda liyakat esas olacak. Kimsenin başörtüsüne bakmayacağız. Kamudakilere sesleniyorum, liyakatla geldiyseniz korkmayın.

Valiyseniz, kaymayakamsanız AK Parti il başkanı gibi çalıyorsanız sizin için şansınız yok. O saraylı ben milletin adamıyım. 2002’de ilk gösteriş yaptı. Milletvekili lojmanlarını kaldırdı. Keçiören’de oturdu. Sonra Çankaya’yı beğenmedi ve sarayda oturuyor. Erdoğan Rizelilerden bile utandı, çayını içmedi. Erdoğan’ın yola çıktığı arkadaşlarından hiçbirisi yanında değil. Kardeşim dediği herkesi yarı yolda bıraktı. Erdoğan’ın 16 yılda dost kalabildiği bir kişi gösteremezsiniz. Erdoğan yorgun, heyecansız ve kibirli bir adam. Bir yanda yorgun bir adam bir tarafta taze kan var.

Artık hayalleri olmayan bir adamdı. Artık adalet, kalkınma, ekonomi diyemiyor. Benim karşıma televizyona çıkamıyor. Erdoğan’ın çıraklığı fena değildi ama ustalığı rezalet. İnsan kendisine usta der de nasıl olur sa çırak dediği insanın karşısına çıkamaz. Sen nasıl dünya liderisin? Yüreğin mi yok, gel karşıma Erdoğan, gel.

Son günlerde benim çocukluğuma kadar iniyorlar. Yakında İkinci Dünya Savaşı’nı da Muharrem İnce çıkardı diyebilir. Üniversite diploması yok diyorlar ya düşünüyorum Erdoğan’ın ortaokul diploması var mı?

81 milyona namus sözü veriyorum. Saydığım yardımlara Temmuz ayı içinde 100 TL zam yapacağım. Her şey hazır. Kadro hazır. Ekonomi, dış politika ile ilgilenenler hazır. Zımba gibi bir ekip. Yakında açıklayacağım. Bakanlar Kurulu’nu sadece CHP’lilerle yapmayacağım. Her partiden insanlar olacak.

Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken ben ülkeyi yönetme planları yapıyordum.

Ben anlatırken bir haftalığı ve 100 günlüğü anlatayım. İstanbul ve Ankara’ya da kalsın.

Mitingin drone çekimi:

havadan muharrem ince izmir mitingi. pic.twitter.com/jaQD7hyiLr — erdem (@errdemglr) June 21, 2018

48 saat içinde OHAL kalkacak. MB’nin başkanını parti genel merkezine davet etmeyeceğim. Siyasetten arındırılmış bir ekonomi politikası izleyeceğim. Terör örgütleri ile amansız bir mücadele edeceğiz. Türkiye bugün Dünya Kupası’nda oynayamıyor. Spor siyasallaştı. Kulüp, fedarasyon seçimlerine karıştı, Passolig çıkardı. Hemen Passoligi kaldıracağım. Suriye’ye büyükelçi atayacağım. Türkiye’de, dünyada barış politikası ile 4 milyon Suriyeliyi davulla zurnayla ülkelerine göndereceğiz. Yargıyı hemen düzenleyeceğiz. Özel hayatın gizliliği esas olacak. 100 gün içinde hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek. KHK ile işten atılanlar var. Dava açılmışsa sonucu bekleyeceğiz, dava yoksa hemen işe iade edeceğiz. “Askeri okullarında FETÖ’cü var diye kapadım” diye kapadım dedi. Askeri okulları yeniden açacağım.

Medya kendine çeki düzen verecek. Bakalım mitingi ister ver ister verme. 24 Haziran’dan sonra kapımıza gelirler. Beni eleştirecek gazete arıyorum. Türkiye’nin en büyük medya patronu Erdoğan’dır. Manşet atandır.

İnterneti de çaldınız. Allah belanızı versin, ne diyeyim ben size? Hiç moralinizi bozmayın. Meydanlar doluysa işler iyi demektir, balkonlar doluysa daha iyi demektir, çatılar doluysa kazandın demektir. Bedava olacak sınavlar. Üniversite öğrencilere 500 TL’lik iki burs vereceğiz. Karşılıksız. Öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz.Kamuda mülakatı kaldıracağız. Mazot çiftçiye 3 TL olacak. Fındık 15 TL olacak. Asgari ücret 2200 TL, en düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. Ramazan Bayramı’nda emeklileri kandırdılar. Kurban Bayramı’nda her emekliye bir asgari ücret vereceğiz.

Emeklilikte yaşa takılanların sorununu 100 gün içinde çözeceğim. Çocuk bezindeki KDV’yi indireceğiz.

İlk 500 günde yapılacaklar

Yargıda seçim ve yükselme ilklerini belirleyeceğiz. Güçler ayrılığını belirleyeceğiz. Tekstil, tasarım, moda akademisi açacağız. Marka için. Sizinle birlikte yapacağız. İzmir gelincik tarlasi gibi. Şu görüntüye bakın. Bir de arkası var. Muharrem İnce ‘yi indirmek öyle kolay değil. Eğitimde uzlaşma sağlayacağız. Yeni bir eğitim ve sınav sistemi yapacağız. Yurt sorununu kökünden çözeceğiz. Engelliler için yaşam merkezi açacağız. Sarayperestin gözünü saray doyursun. Marmaris’te 300 odalı saray yaptırıyor. O yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim. Çalışanların hak arayışları önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Sanatçıların güçlü bir şekilde örgütlenmelerini sağlayacağız. Sporun temel alanlarında üniversite ligi kuracağız.

Erdoğan meydanlara çık da çoban salatayı konuşsana. Soğan doları geçti.

Enerjiyi işte şundan buluyorum. 3. sınıf öğrencisi Deniz Acar İstiklal Marşı’nda kazandığı gram altınını “Muharrem Amca sana gönderiyorum” demiş. Bu çocuğa karşı sorumluluğum var benim.

Benim cumhurbaşkanlığımda kalite ve girişim sözcüklerini duyacaksınız. Yol yaptı, yol çöküyor Hastane yaptı, hemşire yok. Köprüden geçme garantisi var. Yeni dünyada elinizdeki telefonların hiçbirini kullanamayacaksınız. Tıp değişecek. 16 yeni meslek geliyor. Bugün gençler tarafından bilinmiyor. Sanayimiz, tarım alanlarımız, denizlerimiz atıl. Erdoğan vatandaşa kemer sıktırıyor, kendi saraylarda yaşıyor. Benim dönemimde devlet kemer sıkacak.

Ben de Erdoğan gibi kafasına su dökün diyemem doktor çağırmam lazım. Faiz artınca evinizin, arsanızın, şirketinizin değeri düşüyor. Atatürk Cumhuriyet kurulmadan İzmir İktisat Kongresi’ni kurmuştu. Cumhurbaşkanı olursam yeniden İzmir’de toplayacağım iktisat kongresini. Öğrenciler, memurlar, kadınlar, akademisyenler, hayvanlar, çocuklar korkmayacak. Farklı bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilmeyenlere de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Camide ibadet, okulda bilim, askeriyede görev ve liyakat olacak. Camiye, okula, orduya siyaset asla girmeyecek. Her yıl 81 milyona hesap vereceğim. 1- İcraatları yapıp yapmadığımı, 2- Harcamalarımı, 3- Kişisel mal varlığımı açıklayacağım.

2020’ye kadar işçiler size sesleniyorum, kendinizi geliştirmezseniz sizin yerinizi Macar işçisi alabilir dünyada. Çağımızı iyi yakalamamız lazım. İklim mühendisliği, yapay organ yapımı ile ilgilenin. Her yıl yüksek lisans ve doktora için 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğim. Bu seçim eskinin son, yeninin ilk seçimi olacak.

Sandıklarda bekleyeceksiniz. Ben de YSK’nin önüne gideceğim. Bunu birlikte başaracağız.”