İnce İstanbul mitingi için hedefi 5 milyona yükseltti: Herkes üçer kişi ikna etsin

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kendisini destekleyen seçmenlere, üçer kişiyi 23 Haziran’da düzenleyeceği İstanbul mitingine katılmaya ikna etme çağrısında bulundu ve hedefini 5 milyon kişi olarak koydu.

İnce, Beykoz’da düzenlediği mitingde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu düşürmesine iktidarın gösterdiği tepkiye değinerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Onlar Türkiye’ye not veriyor. İyi not verdiklerinde ‘Ben aldım’ diyor. Kötü not aldı mı ‘Bunlar dış mihrak’ diyor. 453 milyar dolar borcu var Türkiye’nin. 323 milyar dolarını Erdoğan yaptı. 60 milyar dolarlıkta özelleştirme yaptı. 865 milyar dolar da 16 senede vergi topladılar. Yaptıkları bu. Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye’yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var. Dükkan açık olsun ister. Dükkan kapanırsa alacağını alamaz.”

Beykoz’un tapu sorununu çözeceğini söyleyen İnce devletin bakımındaki kimsesiz çocukları 18 yaşını geçtikten sonra sokağa bırakmayacaklarını ve kamu kurumlarında işe alacağını söyledi.

CHP adayı milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasını da eleştirdi: “Referandumda çok anlattık olmadı. Milletvekili sayısı. Çok yanlış. Türkiye 80 milyon. Milletvekili sayısı 600. Rusya 150 milyon. Milletvekili sayısı 450. ABD 300 milyon. Milletvekili sayısı 535. 300 milyonluk bir ülkede 535 milletvekili var. Türkiye’de 80 milyonluk bir ülkede 600 milletvekili var. Bu fakir millet 600 milletvekiline maaş vermeye mecbur değil. Bunu düşüreceğiz, söz.”

İnce 23 Haziran’da Maltepe’de düzenleyeceği ‘Büyük istanbul Mitingi’ni kastederek kalabalığa şu çağrıyı yaptı: “Ben demiştim ki 2 milyon olacak. Onu değiştirdik. 5 milyon. Maltepe mitingi için herkes üç kişiyi ikna edecek. Bana söz verin.”