‘İnce ikinci tura kalırsa’ sorusuna Akşener: Destekleyeceğim, miting de yaparım

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, bir kez daha CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması halinde destek vereceğini söyledi.
Akşener, 18 Mayıs günü katıldığı Halk Tv yayınında İnce’nin ikinci tura kalması halinde ‘şartsız şurtsuz’ destekleyeceklerini söylemişti.
Fox Tv’de ‘Liderler Fox’ta programına katılan Akşener, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın “İnce kalırsa yine de” sözlerini “Ben destekleyeceğim. Hem de çalışacağım” diye devam ettirirken gazeteci Fatih Portakal’ın “Miting yapar mısınız” sorusuna “Niye yapmayayım” yanıtını verdi.
Fox TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Eğer 2. tura Muharrem İnce kalırsa destekleyeceğim. Hem de çalışacağım. Hatta beraber miting de yaparım" dedi.#MeralAkşenerFoxta pic.twitter.com/CnuRbuD9Ss
— Yeniçağ Gazetesi (@Gazete_Yenicag) June 6, 2018
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