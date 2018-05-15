İnce iddialı: Erdoğan’la kafa kafayayız, birimiz 38 diğeri 40

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la oylarının ‘kafa kafaya olduğunu’ öne sürdü.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan İnce, 30 yıldır Türkiye’yi gezdiğini, böyle bir hava görmediğini, değişim istediğinin çok güçlü olduğunu söyledi.

Reklam

“28 Şubat’ta zorla başı açtırılan bir seçmen beni dürüst bulduğunu ve bana oy vereceğini söylüyor” diyen CHP adayı, kendisini arayanların “Tahminlerimden çok oy alacaksın diye beni arıyorlar” dediğini ifade etti.

İnce, sözlerine şöyle devam etti: “İlk turda Erdoğan’la çok yakın oranlarda oy alacağımızı düşünüyorum. Birimiz yüzde 38 birimiz 40 gibi. Kafa kafaya gideceğiz. Bu pazar seçim olsun kesin yüzde 30’un üzerindeyiz. Seçimi birinci turda alabilirim. İlk çıktığımızda ikinci tur hesabı yapıyorduk ama şimdi bıraktım bu hesabı. Birinci turda bunu alabilir miyim onun üzerine çalışıyorum. Kürt kardeşlerimizin beni anladığını düşünüyorum. Hakkari’de gördüm.”