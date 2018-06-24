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Yaramazlara biraz batar!

İnce: Hileyle seçim kazanma dönemi bitti, canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Hileyle hurdayla seçim kazanma dönemi artık bitti. Sakın yılgınlığa, karamsarlığa kapılmayın” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Sabah saatlerinden itibaren seçim sandıklarından bazı usulsüzlük iddiaları bildirilmeye başlamış, özellikle Şanlıurfa’da birçok yerde blok oy kullanıldığı tespit edilmiş, buna itiraz eden müşahitlerin darp edildiği haberleri gelmişti. Son olarak dört çuval mühürlü oy taşıyan üç kişi özel harekat polisi tarafından yakanlanmıştı.

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Haberler üzerine CHP’li İnce Twitter’dan seçmenlere sandığa gitme çağrısı yapan bir mesaj attı: “Ne yaparlarsa yapsınlar, kaybedecekler. Hileyle hurdayla seçim kazanma dönemi artık bitti. Bu yöndeki haberlerle sakın yılgınlığa, karamsarlığa kapılmayın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın, umudunuzu asla yitirmeyin. Ben canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım, başaracağız.”

İnce şöyle devam etti: “Oyunu kullanmayan yurttaşlarımızı oy kullanmaya ve herkesi saat 17.00’de oy kullandıkları okullara çağırıyorum.
Sıkı durun, başaracağız.”

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