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Yaramazlara biraz batar!

İnce harekete geçiyor: 81 şehri ziyaret edecek

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İnce partisinin genel merkezinde merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısının ardından bir tweet atarak, ‘Hepimizin Cumhurbaşkanı’ adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim” diye yazdı.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ TBMM’de çoğunluğu almıştı. Cumhurbaşkanı adayı İnce ise seçimlerde yüzde 30’la partisinden sekiz puan fazla oy almıştı.

Hedef 30 milyon oy

Seçimden sonra yaptığı ilk değerlendirmede hedefinin bir sonraki seçimde 30 milyon oy almak olduğunu dile getiren İnce, “15 milyon yurttaş bana oy verdi, hedef 30 milyon yapmak, bu kısa sürede yapılabilir, buna uğraşacağım” demişti. İnce’nin partisinin önündeki başarısının ardından CHP’de lider değişikliği olabileceği yönünde tartışma başlamıştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin MYK toplantısının ardından “Partide ne olup ne biteceğine partililer karar verecek. Koltuk sevdası olanların partimizde yeri yok” diye açıklama yapmış, bir lider değişikliği ihtimaline işaret etmemişti.

36’ncı kurultay

CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden genel başkanlığa seçilmiş, ‘Adalet ve Cesaret’ temalı kurultayda 168 delegenin imzasıyla aday olan İnce, 447 oy almıştı.

İnce bu açıklamasından sonra bir tweet daha attı:

Kılıçdaroğlu: Seçimin tek kaybedeni AK Parti, duvarın bir kısmını yıktık

AKP sözcüsü Ünal: İnce CHP’nin doğal lideri

CHP’li Özkan’a göre İnce’ye ‘liderlik devri’ yok: Kılıçdaroğlu göreve devam edecek

İnce’den Zeki Müren’li video: Bu böyle yarım kalmayacak…

İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum, 30 milyon oy için çalışacağım

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