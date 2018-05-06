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Yaramazlara biraz batar!

İnce hamle: Mitinglerim yayınlanmazsa tv kanalları önünde miting yaparım

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce televizyon kanalları mitinglerini yayınlamamayı sürdürürse binalarının önünde miting yapacağını açıkladı.

Fotoğraf: CHP

İnce’nin dün Yalova’da seçim kampanyası kapsamında düzenlediği ilk mitingi NTV, CNN Türk ve Habertürk’ün yanı sıra TRT de canlı yayınlamamıştı.

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İnce konuyla ilgili attığı tweet’te şöyle dedi: “AKP’nin ilçe kongrelerini bile canlı yayınlayan televizyon kanalları dün Yalova’daki muhteşem mitingimizi canlı yayınlamadı. Bu medya düzeniyle de çarpışa çarpışa geleceğiz. Saray talimatıyla muhalefete medya ambargosu devam ederse mitinglerimizi TV kanallarının önünde yaparız!”

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