İnce hakkında ihraç dilekçesi veren CHP’li üye: Burası bakkal dükkanı değil

CHP’nin 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği, kulislerde partiye dönüşeceği konuşulan ‘Bin Günde Memleket’ hareketini başlatan Muharrem İnce’nin ihracı için dilekçe veren parti üyesi Niyazi Şahin, “Burası bakkal dükkanı değil” dedi.

13 Ağustos’ta, Sivas Kongresi’nin yıldönümü 4 Eylül’de, Sivas’tan ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını açıklayan eski Yalova milletvekili İnce, partisi CHP’ye ve lideri Kılılçdaroğlu’na altı maddede topladığı sert eleştiriler getirmiş, genel merkezden yanıt gelmişti.

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Yalova İl Başkanlığı’nda geçmişte disiplin kurulu üyeliği, il yöneticiliği ve kurultay delegeliği yapan Niyazi Şahin, İnce’nin 13 Ağustos’taki açıklamalarının partiye zarar verdiğini savundu.

Bu nedenle, İnce’nin ihraç edilmesi için Merkez İlçe Başkanlığı’na dilekçe verdiğini belirten Şahin, “Disiplin suçu işlediğinden dolayı Disiplin Kurulu’na sevki için dilekçe verdim. Önümüzdeki haftalarda sonuçlanmasını bekliyorum” dedi.

48 yıldır partiye hizmet ettiğini söyleyen 62 yaşındaki Şahin şöyle konuştu: “Burası bakkal dükkanı değil. Partinin tüzüğü, programı ve yönetmeliği var. Parti suçu işlemektedir….

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Kimden izin almış da öyle bir açıklama gereği duymuş? Kendi kafasına göre herkes açıklama yapabilir ama öyle bir harekette bulunuyorsa Genel Merkez’e müracaatta bulunması gerekirdi ya da partiden istifa edip memleketi mi gezecekti, ne yapacaksa ondan sonra yapacaktı. Senelerce Muharrem İnce ile beraber çalıştık. Oy da verdim. Böyle devam ederse partiden ihraç edilmesi gerekir. “