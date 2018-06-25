‘Adam kazandı’ polemiği… İnce: Benim hatam; Küçükkaya: Haber değeri var

Cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci olarak tamamlayan Muharrem İnce, seçim sonuçlarına ilişkin ilk sözlerinin gazeteci İsmail Küçükkaya’nın telefonuna yolladığı “Adam kazandı” yolundaki mesaj üzerinden kamuoyunca duyulması nedeniyle özür dilerken, “Haber yapacağını düşünmedim” dedi. Küçükkaya ise İnce’ye “Kabahati neden başkasında arıyorsun” diye sordu.

İnce’nin dün gece seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürerken açıklama yapmaması ve bugün öğlen saatleri için basın toplantısı duyurusu yapması sosyal medyada kendi destekçileri arasında tepkiye neden olmuştu. İnce’nin sessizliği sürerken Fox Tv canlı yayınında İsmail Küçükkaya, İnce’nin kendisine “Adam kazandı” diye mesaj attığını açıklamıştı. Sonuçlar tartışmalıyken bu şekilde dolaylı bir açıklama eleştirilerin artmasına yol açmıştı. Eleştirilerin bir bölümü de haber yapılması için yazılmamış bir mesajı yayınlandığı gerekçesiyle Küçükkaya’ya yönelmişti.

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İnce: Hata benim özür dilerim

İnce bugünkü basın toplantısında, “Bir hatam oldu, kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya’ya arkadaşça bir mesaj attım, haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli bir siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın bunu benden öğrenmesi gerekirdi. Takip ediyordum sonuçları, her şey netleşsin açıklama yapacaktım. Ekrana çıkacaktım. Gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim. Özür diliyorum” dedi.

İnce’nin sözlerinin ardından Küçükkaya konuyla ilgili bir dizi tweet attı:

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– Seçim gecesi canlı yayındayım. Saatler 00.37 olmuş. Herkes konuşmuş, İnce susuyor. Kayıp. Herkes merak ediyor ‘nerede’ diye…

– İnce’ye yazdım, “Neredesiniz? Ne diyeceksiniz?” Yanıtı şu oldu; “Adam kazandı.” Elbette bunun haber değeri var… Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş. Herkes İnce’nin ne diyeceğini merak ediyor.

– Bu haberdir. Seçimin sonucunu 00.37’de kabul etmiş. Haber değil mi?

– Ayrıca hemen hemen aynı dakikalarda İnce gibi Bülent Tezcan da canlı yayında birbirine çok yakın açıklama yapıp sağduyu çağrısında bulundular.

– Seçim gecesi saat gece yarısını geçmiş, ortalıkta türlü dedikodular var. Bir cumhurbaşkanı adayının seçim sonucunu kabul etmesi haber değil midir? Bunu kim iddia edebilir.

– Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

– İnce şunu yapmalıydı: çıkıp kameraların karşısında da konuşmalı ve mesajını vermeliydi. Bana mesajı verdikten sonra da pekala bunu yapabilirdi. O kadar bekledi, sustu, kayboldu. Kabahati şimdi niye başkasında arıyorsun.

– Ayrıca… İnce, gazeteciye bilgi verdikten sonra ‘bunu kullanma’ diye uyarabilirdi. “Off the record” (kayıtdışı) notunu düşebilirdi. Yapmadı. Seçim gecesi bir Cumhurbaşkanı adayının söylediği herşey —o uyarıyı yapmadığı sürece haberdir.

– İnce bu incelikleri bilir. Nitekim kendisinin CHP’nin C.B. adayı olacağını kamuoyuna ben duyurmuştum. Kaynağım İnce idi. Bazı özel bilgileri vermişti, özel uyarılarda bulunmuştu. Riayet ettim. Bunları bilir. ‘Adam kazandı’ derken de ‘yazma/konuşma’ diyebilirdi.

– Şimdi bana bir tek gazeteci çıksın ve desin ki; “Seçim gecesi C.B adayı İnce ortada yok. Saatler 00.37. Herkes onu merak ediyor. Ve kendisine soruyorsunuz. O da ‘adam kazandı’ diyor. Ben bunu haber yapmam. Bilgiyi kendime saklarım.” Bunu söyleyecek gazetecileri göreyim!

– Düşünün. Canlı yayındasınız. Milyonlarca insan size İnce’yi soruyor. Nerede? Ne diyecek? Neden konuşmuyor. C.B adayı saatlerce kaybolmuş, susmuş. Siz kendisine ulaşmışsınız. O bilgi altın değerinde değil midir? Haber değil midir?