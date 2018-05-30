İnce ‘Gülen’le görüşmeyi’ kitapla, Erdoğan’ın çelişkilerini videoyla anlattı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fethullah Gülen’le parti kurmadan önce görüştüğüne ilişkin kanıt olarak AKP camiası içinden yazılan bir kitabı gösterirken, AKP ve MHP’nin geçmişe yönelik çelişkilerini sergilemek için miting alanında video izletti.

İnce, Erdoğan’ın 2001’de AKP’yi kurmadan önce ABD’deki Fethullah Gülen’le görüşerek icazet aldığını söylemişti. İnce “Erdoğan’ın ispatlamazsan namertsin” sözleri üzerine bilgiyi Erdoğan’ın o görüşmede yanında bulunan kişiden aldığını belirterek cumhurbaşkanı olduğu zaman o kişinin adını açıklayacağını söylemişti.

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İnce dün Kırşehir’de düzenlediği mitingde konuyla ilgili eski TRT Haber dairesi Başkanı Nasuhi Güngör’ün yazdığı ‘Yenilikçi Hareket’ adlı kitabı gösterdi. İnce şöyle devam etti: “Nasuhi Güngör Erdoğan’ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17/25 Aralık’tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani buna güveniyor. Dostu… Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89’uncu sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle ama sakın kumandayı duvara atma…‘Erdoğan 2000 yılı Mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide uzun süredir orada yaşayan Fethullah Gülen’le bir araya geldi. Muhtevasından çok uzun yıllardır, birbirine hayli uzak olan iki ekolün bir araya gelmesi açısında da hayli dikkat çekiciydi..’ Yani Erdoğan’ın Gülen’le görüştüğünü yakın dostu açıklamış” diye konuştu.

Erbakan görüntüleriyle yanıt

Erdoğan ayrıca İnce’nin Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık yarışına girdiğini de hatırlatarak “Kendi genel başkanına yönelik saygıyı aşan ifadeleri var” sözlerine de Kırşehir’de yanıt verdi.

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“Dün video izlettiriyor meydanda. Sayın Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkmışım. Siyasette insanlar rakiplerini eleştirir. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu’nu eleştirmişim. Eleştirdim. Sana mı soracağım. Ben söylediklerimin arkasındayım. Sen de söylediklerinin arkasında mısın? Senin genel başkanın geçmişte senin için ne demiş bir de onu dinleyelim” diyen İnce eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın bir konuşmasını sahnedeki ekrandan izlettirdi. Erbakan videoda AKP için ‘siyonizm‘e varan ağır ifadeler kullanıyor.

Bahçeli-Erdoğan atışmalarını izletti

Erdoğan ayrıca Cumhur İttifakı’nın iki ortağı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin birbirleri hakkında geçmişte sarfettikleri ‘alçak, şerefsiz’ gibi ağır ifadeleri içeren kayıtlar ile Erdoğan’ın “Ne aldanan olduk ne de aldatan olduk” açıklamasını ve ardından yaptığı “Aldatıldım” açıklamalarının görüntülerini birbiri ardına izletti.