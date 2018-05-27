İnce gördü ve artırdı: Bayramlarda emeklilere asgari ücret kadar para

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanı olduğumda emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız. Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında 1000 lira değil, o an ki asgari ücret kaç para ise onu alacak” dedi.

İzmir’in Menderes ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap eden İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la arasındaki farkı ‘yerli ve milli otomobil’ üzerinden şöyle anlattı: “O otomobilin kaportasını yapmak istiyor, ben beynini yapmak istiyorum. O, 30 yıl önceki teknolojiye talip. O, otomobilin koltuğunu yapmaya talip, ben elektrikli yapmaya talibim.”

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İnce, gençleri Alman, İngiliz, Amerikalı gençleden daha iyi yetiştireceklerini ifade ederek, her yıl 10 bin genci yurt dışına göndereceklerini yineledi.

‘Emekliler bayramlarda asgari ücret kaç para ise onu alacak’

En düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaş arasında iki kat fark bulunduğunu, bu farkı indireceklerini anlatan İnce, şöyle devam etti: “Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira verecekler. Enflasyon yer. O iş öyle olmaz. Kanun lazım. Allah’ın izni, milletin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız. Kanun şu, emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında bin lira değil, o an ki asgari ücret kaç para ise onu alacak. Erimeyecek.”

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Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge vereceğini belirten İnce, asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkarma ve çiftçiye mazotu 3 liradan satma vaadinde bulundu.

‘Yönümüz AB olacak’

İnce, Türkiye’nin yönünün Avrupa Birliği olacağını da sözlerine ekledi: “Barışacağız. Herkes birbirini kucaklayacak. Türk Kürt, sağcı solcu, bunları geçeceksin. Ben sadece CHP’lilerin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Yönümüz Avrupa Birliği olacak. Yöntemimiz demokrasi olacak. Yönetimimiz bir tek adam yanında avaresi olmayacak. Yönetimimiz güçlü bir lider, yanında ehliyetli insanlar, kadro.”