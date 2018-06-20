İnce ‘gördü’: Bu seçim saraylılarla milletin evladı arasında geçecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘çakma dünya lideri’ diyerek seslenirken 24 Haziran’daki seçim için “Bu seçim saraylılarla milletin evladı arasında geçecek” dedi.

İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle:

Reklam

“Arkadaşlar ben mi yanlış görüyorum yoksa 1 kilometre uzakta mı bu kalabalığın sonu. Benim gözlerde bir sorun yok değil mi? Harikasın Mersin, yok böyle bir şey. Bir deneyimli siyasetçi diyor ki ‘Meydanlar doluysa sevinebilirsin, balkonlar doluysa işler iyi demektir, çatılar da doluysa kazandın demektir.’ Bir değişimin önünde giden lider, ortasında giden durumu kavramış, arkasından giden sürüklenmiş olur ama bir değişimin karşısına çıkan mutlaka yok olur. Bir değişim rüzgarı bu tepeden tırnağa, bir dip dalgası bu. Bir halk hareketi bu. Oldu bu iş. Yorgun adam gidecek, bu ülkenin başına taze bir kan gelecek.

“30 sene önce yazdığım şiir kitabını almış, ‘Burada müstehcen sözler var’ diyor. Erdoğan, ben senin gibi değilim. Ben ne diyorsam o. Merak ediyorsan onları ben yazdım, itirazın mı var? O şiir kitabıyla okuduğum ilkokula fen bilgisi laboratuvarı yaptırdım. Bana hep, ‘Fizikçi’ diyorlardı ya, bir fizikçinin bir kimyayı bu kadar bozduğunu ilk kez gördüm.

Reklam

‘Ananı da al git’ olayı Mersin’de yaşandı değil mi? ‘Ananı da al git’ diyenlere, ‘Kekini de al git’ diyoruz. Sandığın başına hepiniz ananızı da alın gelin.

Erdoğan, senin yanından FETÖ’cüler hala gitmemiş, seni kandırıyorlar. Yanındaki FETÖ’cülere dikkat et, sana yalan söylüyorlar.

‘Fatiha okumayı biliyor musun?’ derken, yalan söylüyorsun iki dakika delikanlı ol. Senin derdin ayet değil, Kuran değil. Senin derdin ayet olsa, Kuran olsa, ‘Bakara makara’ diyen adamı tutup kulağından atardın partiden. Hadi oradan. Haddini bileceksin. Seçime yaklaşınca camiden çıkmaz olmuşum. Böyle bir iddiam yok, kimseye yalan söylemedim. Beş vakit namaz kıldığım yok ama Cuma namazlarına 15 yaşından beri gidiyorum. Senden izin mi alacağım? Sen kimsin?

‘Herkes 3 çocuk yapsın’ diyor. ‘Sezaryen olmaz, normal doğum yapın’ diyor. Kardeşim sen jinekolog musun?

Televizyonlara bir çağrıda bulunuyorum. Bakın 104 mitingime yanlış yaptınız. Şimdi geriye kaldı üç büyük ilin mitingi. Ben de meydanlara gönlünü koyan vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer aynı numarayı İstanbul, Ankara ve İzmir’de de yaparlarsa miting meydanlarından kanal önlerine gideceğiz hep birlikte. Manşetleri yapan Erdoğan, manşetlere direne direne gelen ben. Saraylı Erdoğan, devletin uçağıyla gezen Erdoğan, devletin parasını harcayan Erdoğan, milletin parasıyla miting yapan ben. Bu seçim saraylılarla milletin evladı arasında geçecek.

Bence o çakma dünya lideri. Gerçekten dünya lideri olsa benimle televizyon programına çıkar. Erdoğan benimle televizyona çıkmaya korkuyor. İstediğin televizyonda, istediğin saatte, gel seninle ekonomi tartışalım. Yüreğin varsa gel, bilgin varsa gel, cesaretin varsa gel Erdoğan! Nanoteknoloji diyorum, kuantum diyorum, yeni meslekler gelecek diyorum, o kıraathane diyor. Çay olacakmış, kek olacakmış.

Biz Sünniler, ülkedeki Alevilere haksızlık ediyoruz. Aleviler vergi veriyor mu?, veriyor. Askere giyiyor mu, şehit oluyor mu? peki camilerin imamlarına devlet yardım ediyor da cemevlerine niye etmiyor? Bu haksızlık. Bunu gidermek için Alevi olmak gerekmez, insan olamak yeterli. 100 gün içinde cemevlerinin statüsünü halledeceğiz.

Önümüzde iki seçenek var; Ya yorgun adam kazanacak ya taze kan kazanacak. Taze kan kazanırsa faiz düşecek, dolar düşecek, işsizlik azalacak. Yorgun adam kazanırsa kavga devam edecek, dolar yükselecek, kindar nesil yetişecek.