Diken

Yaramazlara biraz batar!

İnce, Erdoğan’ın sözünü hatırlattı: Ben de sıkıldım

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize’de miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Biliyorum sıkıldınız” cümlesini hatırlatan İnce, “Ben de sıkıldım” dedi.

Fotoğraflar: @vekilince

Sözlerine “Bugün nenemin, dedemin memleketi Rize’deyim. Yarın Antalya’dayım, yarın Denizli’deyim” diyerek başlayan İnce, cumhurbaşkanı olursa her yıl 10 bin genci ‘en iyi eğitimi almaları’ için yurt dışına göndereceğini söyledi.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik “Ekonomi konuşacak mısın?” sözünü hatırlatan İnce, “İstiyorlarsa altı adayın altısı da çıkalım, ben hazırım. Dedemin memleketinden bildiriyorum, ben hazırım. İster tarım, ister güvenlik, hepsine hazırım” dedi.

İnce şöyle devam etti: “Maaşı aldın, bordroyu çekmecene koy. Sonra git markete yarım kilo peynir, zeytin, ekmek, biraz deterjan al. Onun da fişini bordronun yanına koy. Bir dahaki ay tekrar maaşı aldığında bordroyu koy oraya, marketin fişini de koy. Aradaki farktan anlarsın zaten! Ekonomi bu.”

Reklam

Sokaktaki ‘değişimi ve rüzgarı’ gördüğünü ifade eden İnce, “Bu iş bu sefer TAMAM. Merak etmeyin. Hemşehrim de rahat edecek. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi geçirdi. Bir de emeklilik dönemi geçirsin, bir şey olmaz. O da mutlu olacak. Bilerek yalan söylüyorlar. Bak ‘CHP iktidar olursa, İnce cumhurbaşkanı olursa bizim yaşam şeklimize, başörtümüze karışır’ diyorlar. Benim kız kardeşim 40 yıldır başörtüsü takıyor. İnsan kız kardeşinin başörtüsünü çıkarır mı! Yalancılar! Bu konu kapanmıştır. İster sokakta, ister evde, ister devlette tak. Nerede istiyorsan orada tak” dedi.

Erdoğan’ın, partisine mensup gençlere hitaben kullandığı “Biliyorum sıkıldınız” cümlesini hatırlatan İnce, kitleye “Sıkıldınız mı?” diye sordu.

Kitleden ses gelmemesi üzerine İnce, “Daha bunu duymamışsınız. Bir de sıkıldım çıktı. Ben de buradan cevap vereyim. Ben de sıkıldım” yanıtını verdi.

‘Tarafsız yargı düzeni kurarım’ diyen İnce: Erdoğan’ı yargılamak yargının görevi

Erdoğan, Demirtaş’ın tutukluluğu için konuştu: Ben hapis sıramı savdım

‘Tarafsız yargı düzeni kurarım’ diyen İnce: Erdoğan’ı yargılamak yargının görevi

Selvi ‘içeriden’ bildirdi: İnce iki kez kalkmak istedi, Erdoğan ‘Otur, sohbet ediyoruz’ dedi

Hakkari’de Kürt sorununa ‘3 B formülü’nü açıklayan İnce: Erdoğan ancak iflas açıklar

Demirtaş’ın teklifini İnce aktardı: Adaylar sırayla bir hafta hapis yatsın

İnce ‘koltuk’ ayrıntısına takılmadı: Bana saygısızlık yapılmadı

Erdoğan’la görüşen İnce: Başarılar diledik, dertleştik

Büyükerşen, Kesici ve Şener’le kürsüye çıkan İnce sordu: Hep birlikte ‘Tamam’ mı?

İnce konuşurken: CNN Türk ve Habertürk, Bilal Erdoğan’ın ‘Etnospor Festivali’ni gördü

İnce-Erdoğan randevusu 21.00’de: Şimdi ona gidip başarılar dileyeceğim

İnce’nin ziyaret ettiği Demirtaş: HDP seçmenine mesajdan öte insani bir davranış

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti

Erdoğan’dan İnce’nin randevu talebine: Partimde kabul edebilirim

İnce’den gençlere vaat: 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500’er lira

İnce’den Bilal Erdoğan’a: Çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar

İnce ‘kefil’ oldu: Akşener ‘FETÖ’cü değildir

İnce: Kürt meselesini Meclis’te çözeceğiz

İnce hamle: Mitinglerim yayınlanmazsa tv kanalları önünde miting yaparım

İnce bütün muhalefet adaylarını ziyaret edecek: Demirtaş dahil

İnce’den Yalova’daki mitingi ‘görmeyen’ TRT’ye: Bu son uyarım, TRT 80 milyonundur

İnce’den Erdoğan’a çağrı: Demirtaş’ı hapiste tutma, gel erkekçe yarışalım

 

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

KONDA müdürü: AKP ilk kez savunmada ama savunma yapmayı bilmiyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, ‘AKP’nin 2002’den beri ilk kez savunma stratejisinde’ kaldığını savunarak, “Oyunun kontrolü AK Parti’de değil, muhalefette gibi gözküyor. Bu durum AK Parti içinse dezavantaj çünkü savunma stratejisini bilmiyor” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...