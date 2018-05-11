İnce, Erdoğan’ın sözünü hatırlattı: Ben de sıkıldım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize’de miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Biliyorum sıkıldınız” cümlesini hatırlatan İnce, “Ben de sıkıldım” dedi.
Sözlerine “Bugün nenemin, dedemin memleketi Rize’deyim. Yarın Antalya’dayım, yarın Denizli’deyim” diyerek başlayan İnce, cumhurbaşkanı olursa her yıl 10 bin genci ‘en iyi eğitimi almaları’ için yurt dışına göndereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik “Ekonomi konuşacak mısın?” sözünü hatırlatan İnce, “İstiyorlarsa altı adayın altısı da çıkalım, ben hazırım. Dedemin memleketinden bildiriyorum, ben hazırım. İster tarım, ister güvenlik, hepsine hazırım” dedi.
İnce şöyle devam etti: “Maaşı aldın, bordroyu çekmecene koy. Sonra git markete yarım kilo peynir, zeytin, ekmek, biraz deterjan al. Onun da fişini bordronun yanına koy. Bir dahaki ay tekrar maaşı aldığında bordroyu koy oraya, marketin fişini de koy. Aradaki farktan anlarsın zaten! Ekonomi bu.”
Sokaktaki ‘değişimi ve rüzgarı’ gördüğünü ifade eden İnce, “Bu iş bu sefer TAMAM. Merak etmeyin. Hemşehrim de rahat edecek. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi geçirdi. Bir de emeklilik dönemi geçirsin, bir şey olmaz. O da mutlu olacak. Bilerek yalan söylüyorlar. Bak ‘CHP iktidar olursa, İnce cumhurbaşkanı olursa bizim yaşam şeklimize, başörtümüze karışır’ diyorlar. Benim kız kardeşim 40 yıldır başörtüsü takıyor. İnsan kız kardeşinin başörtüsünü çıkarır mı! Yalancılar! Bu konu kapanmıştır. İster sokakta, ister evde, ister devlette tak. Nerede istiyorsan orada tak” dedi.
Erdoğan’ın, partisine mensup gençlere hitaben kullandığı “Biliyorum sıkıldınız” cümlesini hatırlatan İnce, kitleye “Sıkıldınız mı?” diye sordu.
Kitleden ses gelmemesi üzerine İnce, “Daha bunu duymamışsınız. Bir de sıkıldım çıktı. Ben de buradan cevap vereyim. Ben de sıkıldım” yanıtını verdi.
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