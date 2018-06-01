İnce, Erdoğan’ı ‘televizyonda istedi’: Gel bana ekonomi öğret, varsa yüreğin gel

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilecik ve Bursa mitinglerinde konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen İnce, “Sayın Erdoğan gel bana ekonomi öğret” dedi.

Sözlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklenerek başlayan İnce, “Bugün ‘Komik adam’ demiş benim için. Sen 24 Haziran akşamı ağlayacak mısın gülecek misin hep beraber göreceğiz”

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Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisine atfettiği “TİKA’yı kapatacağım” iddiasını hatırlatan İnce, Yıldırım’a yanıt verdi: “Aynı ağabeyi gibi yalancı bu da. Sayın Binali Yıldırım eğer bu yaptığım 49 miting içinde eğer ‘TİKA’yı kapatacağım’ lafını söylemişsem sana söz veriyorum ne istiyorsan onu yapacağım. Sana bişey diyemiyorum çünkü sen 24’ünde kendi kendini imha eden bir başbakansın zaten.”

Bozdağ’a: ‘Beraber Umre yapmadık mı seninle?’

Sözlerinin devamında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın “Bu CHP’liler seçim yaklaştıkça camileri hatırladılar” sözünü gündeme getiren İnce, şöyle devam etti: “Bu camiler senin babanın tapulu malı mı? Orası müslümanların yeri. Elhamdülillah bizde müslümanız. Bozdağ’a bir şey hatırlatacağım. Konuşmayacaktım ama böyle tepemi artırdı. Bozdağ, utanmıyor musun bunu söylemeye sen. 2010 yılının Aralık ayında Mekke’de beraber tavaf etmedik mi? Beraber Umre yapmadık mı seninle? Aynı uçakta değil miydik? Nasıl bir utanmaz adamsın. Ayıp… Ayıp… Bakın son kez söylüyorum. Seçim meydanlarında camileri çekin. Seçim meydanlarından dinimizi çekin. Seçim meydanlarında gelin ekonomi konuşalım yüreğiniz varsa…”

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Son dönemde sıklıkla ‘ekonomist’ olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Sayın Erdoğan gel bana ekonomi öğret” diyerek seslenen İnce, cumhurbaşkanıyla istediği televizyon kanalında tartışabileceğini söyledi.

İnce şöyle devam etti: “Eğer ekonomiden sıkıldıysan gel bana dış politika öğret. Ondan sıkıldıysan gel bir kanalda bana tarım öğret. Ondan da sıkıldıysan hiç yapamayacağın bir şey konuşalım. Gel çocuklarımızın geleceğini, gel eğitimi konuşalım. Varsa yüreğin gel.”

‘Elin Musk’ından medet umuyor’

Erdoğan, İnce’nin ‘yerli otomobil’ eleştirisine şöyle yanıt vermişti: “Bundan kısa bir süre önce Tesla’nın sahibi ziyarete geldi, Elon’la konuştum. En ileri teknoloji neyse onu yapacağız.”

İnce, Erdoğan’ın çıkışına şöyle yanıt verdi: “Demiş ki ‘Elon Musk beni aradı İnce’yi aramadı’ demiş. Ya Allah aşkına Cumhurbaşkanı sensin. Tabii seni arayacak. Bana komik demiş ya ona bir komiklik yapayım o zaman. Elin Musk’ından medet umuyor.”