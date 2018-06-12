İnce, Erdoğan’a yeni slogan bulmuş: Vakit jübile vakti

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yeni bir slogan bulduğunu söyledi: “Vakit jübile vakti.”

Kayseri’deki mitingde seçmenlere hitap eden İnce, dün Diyarbakır’da miting düzenlediğini ifade etti.

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Erdoğan’ın “İnce’nin mitingine HDP’liler de gitmiş” dediğini belirten CHP’li aday, “Benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum” dedi.

İnce, AKP’nin “Vakit Türkiye Vakti” sloganı olduğunu hatırlatarak Erdoğan’a “Vakit Jübile Vakti” sloganını bulduğunu dile getirdi.

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‘Oyunu kullanıp eve gitme’

CHP’li aday, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya büyük bir değişim yaşıyor artık. Bilgi önemli. 2020’den sonra bu kullandığınız bilgisayarların hiçbiri kullanılmayacak. Üretemiyoruz, 10 sene sonra sürücüsüz arabalar olacak, herkesin gen haritası çıkarılacak, 3 boyutlu televizyonlar gelecek. Robotlar olacak. Uzay turizmi gelecek. İnsanlık ayda ve Mars’ta maden arayacak. Bizimki de her mahallede bir kıraathane açacak.”

İnce, seçimde oy kullananların hemen eve gitmek yerine okul bahçesinde beklemelerini isterken sayımın ardından seçim kurulunun önüne gitmeleri gerektiğini söyledi.

İnce, kendisinin de Yüksek Seçim Kurulu’nun önüne gideceğini belirterek “Şımarıklık yok, zafer sarhoşluğu yok, mazeret yok, marifet var” dedi.

CHP’li aday, espirili bir şekilde bağış da istedi: “Özel uçak tuttuk buraya gelirken sizin paralarla. Uçağın yakıtı bitiyor, biraz daha ateşleyin. Mitingden sonra bankaya. 3-5 fark etmez.”