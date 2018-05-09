İnce-Erdoğan randevusu 21.00’de: Şimdi ona gidip başarılar dileyeceğim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bu akşam saat 21.00’da görüşeceklerini açıkladı.

İnce, cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylığını açıklayan isimleri tek tek ziyaret etmek istediğini ve buna HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan adayı Selahattin Demirtaş’ın da dahil olduğunu belirtmişti.

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İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu ve HDP’nin adayı Demirtaş ile görüşen İnce, bu akşam da Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Erdoğan, kendisinden randevu isteyeceğini açıklayan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce’ye yanıt vererek, “Partimde kendilerini kabul edebilirim” demişti.

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Edirne’de düzenlenen mitingde konuşan İnce, Erdoğan ile AKP Genel Merkezi’nde yapacağı görüşmenin zamanının da belli olduğunu söyledi. İnce, “Az önce cevap geldi Sayın Erdoğan ile bu akşam saat 21.00’de parti genel merkezinde kabul edeceklermiş. Şimdi ona gidip başarılar dileyeceğim” diye konuştu.