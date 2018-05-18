İnce: Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu seni harcadı’ dedi, ‘Asıl sizi harcadı’ dedim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Bay Kemal seni harcadı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Asıl sizi harcadı” diye yanıt vermiş.

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan İnce Erdoğan’ı ziyareti sırasında aralarında geçen bir diyaloğu aktardı. İnce, “Dediler ki ‘Kemal bey, Muharrem Bey’i cumhurbaşkanlığına aday göstererek yemeye çalışıyor’…” yönündeki soruya şu yanıtı verdi “Bunu bana Erdoğan da söyledi! ‘Bay Kemal seni harcadı’ dedi. Ben de ‘Ben cumhurbaşkanı olacağım, asıl sizi harcadı’ dedim!”

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İnce görüşmede bir saygısızlık görmediğini belirterek, “Eleştirileri de gördüm, ama önemli değil” diye konuştu.

CHP adayı, seçimin yüzde 100 ikinci tura kalacağını ve anketlerin Erdoğan’la arasında birkaç puan kaldığını gösterdiğini belirterek, “Başka şeyler olmazsa ilk turda yüzde 30’un çok üzerinde bir oy alacağımı biliyorum” diye konuştu. İnce “Ne olabilir?” sorusuna da “Bilmiyorum ki! Bombalar patlayabilir, korkular başlayabilir…” diye yanıt verdi.

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İnce bira içerken çekilmiş bir fotoğrafının “Ramazanda bira içti” denerek karşı propaganda için kullanılması konusunda ise şöyle dedi: “Hangisinin daha ayıp olduğunu kamuoyu takdir etsin. Ne zaman içtiğim de tartışmalı. FETÖ yöntemleriyle elde edilmiş fotoğrafı da kenara koyuyorum.”