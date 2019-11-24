‘İnce-Erdoğan görüştü’ iddiası sonrası AKP sözcüsü: Erdoğan’dan özür dilenmeli

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘CHP’li bir isim’le görüştüğü öne sürülen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü gazetesinin baş yazarı Rahmi Turan, gazeteci Talat Atilla’yı kaynak göstererek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP’li Muharrem İnce’nin 9 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştüğünü öne sürmüştü. Erdoğan ve İnce iddiayı reddederken, Atilla da asıl haber kaynağının ‘bir CHP’li’ olduğunu ifade etmişti.

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AKP sözcüsü, İnce’nin partisinin genel merkezinin suçladığı basın toplantısından saatler sonra Twitter’dan paylaştığı mesajında, partilerinin özür beklediğini dile getirdi.

Çelik’in paylaştığı mesajlar şöyle:

*Cumhurbaşkanımızın Külliye’de bir CHP’liyle görüştüğünü iddia eden yalan habere imza atan gazeteciler bu yalanın arkasından çekildi. Haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezi’ni adres gösterdiler.

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*Bu yalan haberin hedefi olan CHP’li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezi’nin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünde hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar.

*Yalan siyaseti üreten CHP sözcüleri ise mahcup olacakları yerde hala Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar. Yalan, kumpas ve ahlak sınavından eksi not alarak her dakika daha fazla dibe çökmek siyasal karakter haline gelmiş artık.

*Kendi koltuklarını korumak için yalana ve komploya kurumsal kimlik giydirmeye çalışan bir grupla karşı karşıya siyaset hayatımız. Tablo net, siyasal çürümüşlük bir siyaset biçimi haline gelmiş artık.

*Nitelikli siyaset üretemeyenler, çürümüş siyasi senaryo üretim merkezi haline gelmiş durumdalar. Ne siyasi hayatımız ne de CHP’ye destek veren vatandaşlarımız hakediyor bunu. Siyasi çürümüşlüğün sembol olaylarından biriyle karşı karşıyayız.

*Çürümüş bir siyaset tarzının, suçunu itiraf eden boş meydan okumalarını görüyor herkes. Kendi parti içi rakiplerini zora sokmak için yalan haber üreten, yalan siyasetine sarılan, kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı.

*Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP’li siyasetçilerden af dilemelidir… Sahte plakalardan daha sahte bir senaryonun sahipleri olarak herkese özür borçları vardır.

*Ürettikleri bu çirkin senaryolar yüzünden tüm milletimize ve CHP kimliğini kullanarak yaptıkları bu çirkin işlerden dolayı CHP’li vatandaşlarımıza özür borçları vardır.