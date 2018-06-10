İnce: Erdoğan beyaz Türk, ben zenci; Erdoğan saraylı, ben gariban

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce “Türkiye bu sıkıntılı günlerden bir yorulmuş adamla çıkamaz. Dünyada bir ülke ne zaman sıkışmışsa o sıkışmışlıkta Türkiye’yi mutlaka bir yeni isim kurtarmıştır” dedi.

Küçükçekmece’deki mitingde konuşan cumhurbaşkanı adayı İnce Türkiye’nin sıkışmışlıktan çıkmak için ‘yeni bir kana’ ihtiyaç duyduğunu savunarak, “Endüstri 4.0, gelecek, uzay, kuantum, teknoloji, tasarım diyorum. Benim cumhurbaşkanlığımda hiçbir yargı üyesi benim rakiplerimi eleştiremeyecek. Yargı üyeleri Erdoğan’ı eleştiremeyecek. Çünkü yargı üyeleri siyaset yapamaz. Benim cumhurbaşkanlığımda generaller beni alkışlamayacak. Benim cumhurbaşkanlığımda valiler benim değil milletin valisi olacak” diye konuştu.

Reklam

İnce’nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Bugün İstanbul’da prova yapıyorum. Büyük İstanbul buluşmasının provası, 23 Haziran’da 2 milyon kişi olacağız.”

Reklam

“Erdoğan kim, İnce kim? Söyleyeyim. Erdoğan beyaz Türk, ben zenci. Ben Türkiye’nin zencisiyim. Erdoğan saraylı, ben gariban. Erdoğan gazetelerin manşetini atan kişi, ben gazete patronlarıyla kavga eden adam. Statükocu olan Erdoğan, yenilikçi benim.”

“16 yıldır yönetiyor, 16 yıl sonra adamın vaadi kıraathane. Kıraathanede internet var mı? Yok. İnternet yasak. Onu eleştirmek yasak. Passolig getirecek statta ona hakaret etme diye, ben hemen kaldıracağım passoligi.”

“Gençleri iyi eğiteceğiz, onlara iş bulacağım diyorum. Üretim ekonomisi, çiftçiye ucuz mazot, tarıma dayalı sanayi, kobileri destekleyeceğiz diyorum. Emekliyi rahat ettireceğiz, esnafın borçlarını sileceğiz, meraları denizleri atıl olmaktan kurtaracağız diyorum… Gelecek, uzay, quantum, teknoloji, tasarım diyorum.”

‘Üniversiteyi tek kişilik sınıfta okumuş’

“Şimdi ben gelecek diyorum, uzay madenciliği diyorum, benim rakibim de üç tane ciddi proje açıkladı. İlk önce ‘Stat yapacağım’ dedi. İki ‘Park yapacağım’ dedi. Üç ‘Kıraathane yapacağım’ dedi. Yani Türkiye’ye cumhurbaşkanı adayı mı? Yoksa Küçükçekmece belediye başkan adayı mı anlamadım. Sonra ‘Kıraathane de kekler bedava’ dedi. Yani 81 milyonu keklemeye çalışıyor. Meydan meydan gezip ben ustayım diyordu meğer kek ustasıymış. 16 sene sonunda millete vaadi kek, kek… Üzümlü mü çikolatalı mı o da belli değil… Size sesleniyorum sağcı-solcu, başı açık-başı kapalı, Ak Partili-CHP’li, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, kadın-erkek herkese sesleniyorum. 81 milyondan kek yemek isteyen Erdoğan’a versin; fabrikada iş isteyen bana versin.”

“Erdoğan diyor ki ‘Ben tek partili dönemde 75 kişilik sınıflarda okudum’ diyor. Tek parti dönemi 1950’de bitti. Erdoğan 54 doğumlu yani anasından doğmadan 4 sene önce ilkokula başlamış. Ben de rahmetli babama kızıyorum şimdi. Niye ben doğmadan beni ilkokula yazamadı diye. Yalnız garip bir şey Erdoğan, ilkokulu 75 kişilik sınıfta okumuş, üniversiteyi tek kişilik sınıfta okumuş”