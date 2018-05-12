İnce emin: Kendimden başka rakibim yok

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gittikleri her yerde ’10 numara’ hava yakaladıklarını söyleyerek, “Kendimden başka rakibim yok. Türkiye’nin cumhurbaşkanı ben olacağım” dedi.

Cumhuriyet’ten Bülent Mumay’a konuşan İnce, Edirne Cezaevi ziyaretini hatırlatarak HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın da diğer adaylar gibi eşit koşullarda yarışmasını istediğini söyledi.

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AKP genel merkezinde Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değinen İnce, kendisine bir çağrı yaptığı belirterek şöyle konuştu: “Yüzüne aynen şöyle söyledim; 16 yıl ülkeyi yönettin. Artık bırak. Beş sene de ben yöneteyim. Bir şey olmaz, memleket için de çok daha hayırlı olur. 16 yıl sözüne hemen itiraz etti Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı yaptığı süreyi kast ederek ’16 değil üç buçuk yık’ diye düzeltmek istedi. Ben de hemen yanıtını verdim. ‘Niye, başbakanlık yaptığın yılları saymıyor musun’ dedim.”

‘Garibanlığın değil, zenginliğin hesabı verilir’

İnce, kendi adaylığıyla ilgili de olumlu konuştu: “Bu iş oldu. Bu maya tuttu. 10 numara bir hava yakalıyoruz gittiğimiz her yerde. Kendimden başka rakibim yok, samimiyetle söylüyorum. Bir oran telaffuz etmeyeyim ama inanın sandıklar patlayacak. Bunu hissediyorum. Türkiye’nin cumhurbaşkanı olacağım.”

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Hakkari mitinginin ardından mal varlığını neden açıkladığını anlatan İnce, Erdoğan’ın kendisi için sarf ettiği ‘gariban’ sözüne atıfta bulunarak şunları söyledi: “Sayın Erdoğan bana ‘gariban’ dedi. Ama aslında ben çok zenginim. Varlıklı bir adamım. Neden mi? Özgürlüğün tadını biliyorum, şiir yazabiliyorum, insanları hiç ayırmadan herkesi sevebiliyorum. Bu ülkenin 81 milyonunu kucaklıyorum. Bundan büyük zenginlik olur mu? Erdoğan ile beraber başladık sayılır, hemen hemen aynı maaşları aldık. Bana kendisi gariban diyor, bazıları da aynı maaşla zengin oluyor, nasıl oluyor anlamıyorum. Garibanlığın değil, zenginliğin hesabı verilmelidir.”