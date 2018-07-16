İnce: Damadını ekonominin başına getiren birine piyasalar kredi vermez

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ve doların düşeceği yönündeki seçim vaadini hatırlatarak, “Damadını ülkenin Hazinesinin ve Maliyesinin başına getiren bir Cumhurbaşkanına, piyasalar kredi verir mi? Doğal olarak vermez, vermeyecek” dedi.

Erdoğan yeni kabinesinde Hazine ve Maliye bakanlığına damadı Berat Albayrak’ı atamıştı. Seçim öncesinde olduğu gibi “Dolar ve faizin düştüğünü göreceksiniz” diyen Erdoğan, Albayrak için, “Finans sektörüyle hem pratikte hem de teorikte geçmişi var. Özel sektörde başarıyla çalışmış, son dönemlerde Marmara Üniversitesi’nde bu konunun dersine girmiş… Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum” demişti.

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‘Özellikle şirket sahiplerine sesleniyorum’

Twitter hesabından mesajlar paylaşan İnce, “Döviz kurları ve enflasyon yükseliyor, faizler artıyor. Biz, tekrar seçildikleri takdirde bu gelişmelerin yaşanacağını ısrarla belirtmiş, rakibimiz ise seçimden sonra hepsinin düşeceğini iddia etmişti” dedi.

Olumsuz gidişin devam etmesinin nedeninin kötü yönetim olduğunu söyleyen İnce, durumu daha da kötü yapanın Albayrak’ın yeni görevi olduğunu savundu.

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İnce şöyle devam etti: “Ben şimdi herkese ve özellikle şirket sahiplerine sesleniyorum. Damadını şirketinin CFO’su yapan bir patrona bankalar kredi verirler mi? Damadını ülkenin Hazinesinin ve Maliyesinin başına getiren bir Cumhurbaşkanı’na, piyasalar kredi verir mi? Doğal olarak vermez, vermeyecek. Ne yazık ki, Türkiye bu kötü yönetimin maliyetini daha yüksek faiz, daha yüksek döviz kurları ve daha yüksek enflasyon olarak ödemeye devam edecek.”