İnce duyurdu: CHP’li Eren Erdem açlık grevini bitirmiş

Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in açlık grevini bitirdiği bildirildi.

Geçen yılın haziran ayından bu yana tutuklu bulunan Erdem, hakkında verilen tahliye kararının peşisıra ikinci kere tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi’nde bulunan Erdem, adalet sürecine tepki göstermek amacıyla 28 Ocak’ta açlık grevine başlamıştı.

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CHP’li Muharrem İnce, bugün cezaevine giderek Eren Erdem’le görüştü. Cezaevi çıkışı konuşan CHP’li siyasetçi, Erdem’in açlık grevini bitirdiğini açıkladı.

Erdem hakkında ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlarından sekiz yıl altı aydan 19 yıla kadar hapsi talep edilmişti.