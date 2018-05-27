İnce, dış politikada ‘barış’ istiyor: Esad’la görüşebilir, Şam’a büyükelçi gönderebilirim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi durumunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşebileceğini ve Şam’a büyükelçi gönderebileceğini söyledi.

Deutsche Welle Türkçe’nin sorularını yanıtlayan İnce 4 milyon Suriyelinin Türkiye’de olmasına karşın Şam’da büyükelçi olmamasına tepki gösterdi.

Reklam

Esad’la görüşüp görüşmeyeceği sorulan İnce şöyle konuştu: “Neden görüşmeyeyim? ‘Ben küstüm sana’. Böyle bir şey olmaz. Biz burada bakacağız onlara, muhatap olmayacak. Bu doğru değil ki. Görüşmeyeceğim kimse yok. Biz yeniden ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyeceğiz. Yani Suriye ile de ABD ile de Almanya ile de barışmalıyız.”

İnce, cumhurbaşkanı olduğunda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı 2001 yılında AKP’yi kurarken biriyle birlikte ‘icazet almak’ için Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini öne sürerek şunları söyledi: “Partiyi kurarken ziyarete gitti mi? Cevap vermiyor hiç buna. Ben biliyorum kiminle gittiğini. Cumhurbaşkanı olduğumda söyleyeceğim.”

Reklam

İnce, bahsettiği kişiye zarar gelmemesi için şu anda adını açıklamayacağını, ama cumhurbaşkanı olduğunda bu ismi kamuoyuyla paylaşacağını da söyledi.

‘Bunlar çay içmeyi de yasaklar’

Seçildiği takdirde yüzünü Batı’ya dönen bir cumhurbaşkanı olacağını belirten İnce, “Avrupa Birliği hedefimiz. Yani ayaküstü dış politika konuşmayacağız. Medyatik, radikal açıklamalarda bulunmayacağız. Ülkemizin ulusal güvenlik çıkarlarıyla ekonomik çıkarlarını örtüştürerek dış politika yapacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda doları düşüreceğine dair vaadini yineleyen İnce, bunu nasıl gerçekleştireceğini ise şu sözlerle anlattı: “Yabancı para güvenli limanı sever. Liman güvenliyse para gelir, dolar da düşer zaten. Yani Merkez Bankası başkanını CHP Genel Merkezi’ne çağırmayacağım. İşin ehli insanları iş başına getireceğiz, liyakatlı insanlar olacak. İdeolojik saplantılarımız olmayacak, şeffaflık olacak, yolsuzluk olmayacak. İsraf ekonomisinden vazgeçeceğiz, insaf ekonomisine geçeceğiz. Ve yatırımcı gelecek, bize güvenecek zaten.”

Ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Alaattin Duran’ın, görüşme sonrası görevden alınmasına ve SoloTürk pilotlarının da kendisiyle fotoğraf çektirmesinin ardından uçuşlarının iptal edildiğine dair haberlere de değinen İnce, “Ben ziyaret ettim diye dekanı görevden alırsa, pilotun görevini iptal ederse emin olun önümüzdeki hafta ince belli bardakla çay içmeyi yasaklar bunlar” dedi.