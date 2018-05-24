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Yaramazlara biraz batar!

İnce Cerrahpaşa’dan seslendi: Üniversite arkadaşları olan biri üniversiteleri bölmez

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyaretinde, köklü okulları bölen yasayı imzalayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a isim vermeden yüklendi: “Hayatında bir gün dahi üniversitede okumuş, üniversite arkadaşları olan, kantinde ders çalışmış, üniversite arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş birisi üniversiteleri bölmez.”

Fotoğraflar: @vekilince

Öğrenciler, akademisyenler ve sağlık çalışanları İnce’yi dekanlık önünde karşıladı. Bu sırada ‘Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak’, ‘Cerrahpaşa evimiz, hiçbir yere gitmeyiz’ sloganları atıldı.

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Dekanlık önünde konuşan CHP adayı şunları söyledi: “Cerrahpaşa şifadır, Cerrahpaşa tarihtir. Milleti böldüler, gönülleri böldüler, şimdi üniversiteleri bölüyorlar. Biz, milleti de birleştireceğiz. Gönülleri de birleştireceğiz. Üniversiteleri de birleştireceğiz. New York Üniversitesi’nde 300 bin öğrenci var, İstanbul Üniversitesi’nde 110 bin öğrenci var. 300 bin öğrencili New York Üniversitesi bölünmüyor, 110 bin öğrencili İstanbul Üniversitesi bölünüyor. Hayatında bir gün dahi üniversitede okumuş, üniversite arkadaşları olan, kantinde ders çalışmış, üniversite arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş birisi üniversiteleri bölmez.”

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Meclis’e gelecek ilk kanun teklifi Cerrahpaşa’nın birleştirilmesine dair olacağını söyleyen İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde rektör atamalarının cumhurbaşkanı tarafından yapılmayacağını belirtti.

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İnce şöyle devam etti: “Siyasi partilerin genel başkanları nasıl milletvekillerini seçiyorsa, üniversitedeki hocalarımıza bu hakkı geri vereceğiz. Rektörlerin seçiminde hocalar oy kullanacak, öğrenci temsilcileri de oy kullanacak. Demokratik üniversite, özgür üniversite, konuşan üniversiteyi yeniden kuracağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu balkona çıkıp, söylediği bir söz var. ‘Cerrahpaşa, at nalı biçiminde denize kadar ilerlemelidir’ diye. Atatürk’ün bu sözünü emir kabul ediyorum ve bunu yapacağız.”

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