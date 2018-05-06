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Yaramazlara biraz batar!

İnce bütün muhalefet adaylarını ziyaret edecek: Demirtaş dahil

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş dahil tüm muhalif adayları ziyaret edeceğini açıkladı.

Fotoğraf: CHP

İnce seçim kampanyası kapsamında Yalova’da yaptığı ilk mitingde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Demirtaş’ı hapiste tutma, gel erkekçe yarışalım” çağrısında bulunmuştu.

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Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e konuşan İnce, Demirtaş’a ziyaret niyetini açıklarken şöyle şunları söyledi: “Ben seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım. Hiçkimseye karşı bir ötekileştirme içinde değilim. Kampanyaya başlarken muhalefette yer alan cumhurbaşkanı adaylarının tamamından randevu isteyeceğim. Doğu Perinçek’i de, Meral Akşener’i de, Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret etmeyi planlıyorum. Ben bütün adayların da bir centilmenlik içinde, özgür tartışma ortamında, adil ve eşit koşullarda bir yarış yürütmeleri gerektiğini savunuyorum. Türkiye’nin sorunlarının tartışıldığı özgür bir yarışı sağlamak da bizim görevimiz.”

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