İnce bu kez Erdoğan’ı Twitter’dan ‘istedi’: 81 milyonun önünde konuşmaya var mısın?

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a televizyon programı davetini bu kez Twitter’dan yaptı: “İstediğin bir kanalda, kendini hazır hissettiğin bir zamanda tüm gençlerin ve 81 milyonun önünde; eğitim, teknoloji ve ekonomi konuşmaya var mısın?”

İnce, Erdoğan’ın kendi seçeceği bir televizyon kanalındaki canlı yayında ülke meselelerini tartışmak istediğini seçim kampanyası sürecinde sık sık dile getirmiş, son olarak memleketi Yalova’daki mitingde “Erdoğan’a, istediği bir kanalda, diplomasını sormamak şartıyla, sadece ekonomiyi konuşmak için davet gönderiyorum” demişti.

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Erdoğan’ın cevabı “Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız” olmuş, İnce’den yanıt gecikmemişti: “Erdoğan’ın ratingi 11, benimki 44. Hava durumu bile Erdoğan’dan fazla izlenmiş. Ratingi sana ben katarım.”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, Erdoğan’a bu kez Twitter’dan seslendi: “İstediğin bir kanalda, kendini hazır hissettiğin bir zamanda tüm gençlerin ve 81 milyonun önünde; eğitim, teknoloji ve ekonomi konuşmaya var mısın?”

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