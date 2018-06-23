İnce bir kez daha açıklık getirdi: İnsan kızkardeşinin başörtüsüyle uğraşır mı?

Başörtüsüyle ilgili konuşan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kızkardeşini hatırlatarak “İnsan kızkardeşinin başörtüsüyle uğraşır mı” dedi.

Büyük İstanbul Mitingi öncesinde Numberone FM’de yayınlanan, Kadir Çetin’in canlı radyo programına katılan İnce, gençlerin sorularını yanıtladı.

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Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda işe alımlarda torpilin geçerli olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren İnce, “Öğretmenlik yaptığım dönemde sınav kağıtlarını okurken isimleri kapatıyordum” dedi ve şöyle devam etti: “Çünkü ismi görürsem o öğrenciye farklı bir not verebilirim diye kapatıyordum. O yüzden cumhurbaşkanı olduğumda liyakat esas olacak.”

Başörtüsü serbestliğiyle ilgili de değerlendirmede bulunan İnce, şunları söyledi: “İnsan kızkardeşinin başörtüsüyle uğraşır mı? Benim kızkardeşim 52 yaşında ve 12 yaşından beri başörtülü. İhale almak için ya da müdür olmak için başını örtmedi. Bütün başörtülü kadınlar benim kardeşim, kimsenin başörtüsüyle uğraşmayacağız. Bunu sözünü defalarca verdik, bir kez daha veriyorum.”

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“İstanbul’un trafik sorununu nasıl çözeceksiniz” sorusuna da yanıt veren İnce, şöyle konuştu: “Doğruya doğru. Sayın Kadir Topbaş döneminde ulaşımda güzel işler yapıldı, bunların devam etmesi lazım. Bunun yanında deniz ulaşımında gelişmeler yapmamız gerekiyor. Esnek mesai saatleri düzenlenebilir.”