İnce’den parti iddialarına yanıt: Gazeteye, ajansa konuşmadım; karar alınca açıklarım

CHP’li Muharrem İnce, parti kuracağı söylentileriyle ilgili bir gazeteye ya da haber ajansına açıklama yapmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, İnce’nin 15 Eylül’de yeni partisini ilan edeceğini öne sürmüştü.

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Birçok haber sitesi ise ANKA Haber Ajansı’nı kaynak göstererek, İnce’nin bugün “Yeni bir partiye ihtiyaç yok, bunlar iktidarın çöktüğünü anlayanların algı operasyonu böyle bir düşüncemde yok, hiç olmadı da” dediğini iddia etmişti.

İnce, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi: “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.”