CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Benim en büyük projem huzur. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Bağımsız, özgün, tarafsız bir yargı sistemi kuracağız. Şeffaf olacağız. Denetlenebilir olacağız” dedi.

Osmaniye’de halka hitap eden İnce, seçim güvenliği konusundan bahsederken “24 Haziran’da seçim güvenliğini sağlayacağız. Avukatlar cüppelerini arabalarında hazır etsinler. 24 Haziran’da her an Ankara’ya çağırılabiliriz. 50 bin avukatla YSK’ya gideceğiz eğer yanlış bir işe girişirlerse. 24 Haziran’dan sonra hukuk güvenliği, sınav güvenliği, can, mal güvenliği sağlayacağız. Çocuklarımızın sorularını çaldırmayacağız” diye konuştu.

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‘Maça gidin dendiğinde gidiyorsa olmaz’

Ekonominin kötü durumda olmasının devlet yönetme anlayışıyla ilgili olduğu yönündeki söylemini Osmaniye’de de şu sözlerle sürdürdü: “İş dünyasına sesleniyorum. Devleti yönetenler sizden avanta istemeyecek. Bürokrasi size engel olmayacak. İşe başladıktan sonra 3-5 ay sonra mevzuat değişmeyecek. Ekonomi emir komuta, polisiye tedbirlerle yürümez. Türkler dışarıya para kaçırıyor. Bu da diyor ki ‘Sana ceza keserim.’ Bu ceza kesmeyle değil, demokrasiyi düzeltmekle olur. Talimatla ekonomi olmaz. Türk vatandaşları bile dışarı para götürüyorsa, sen yabancıyı nasıl çağıracaksın. Kaçtı gitti hepsi. Merkez Bankası başkanını parti genel merkezine çağırırsan sana yabancı sermaye gelmez. Yani talimat vererek faiz inmez. Üniversiteleri ‘Böl’ dediğinde bölüyorlarsa, TEOG’u ‘Kaldırın‘ dediğinde kaldırıyorsa, Başakşehir maçına ‘Gidin‘ dediğinde gidiyorlarsa bu iş olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Şirketler kapanıyor, Kredi kartını ödeyemiyorsunuz, benzin alamıyorsunuz. Benim ekibim hazır Allah’ın izniyle bu sorunları çözeceğiz.”

‘Ülkücülerle, sosyalistlerle tartışacağız’

Muharrem İnce’nin eğitim konusunda yapacaklarını de ilk kez Osmaniye’de ayrıntılı şekilde anlatırken şöyle dedi: “Eğitim dip yaptı, eğitimi rezil ettiler. Çocuklarımız perişan durumda. 20 senede 10 bakan, 5 kez sınav sistemi değişti. Muharrem İnce başkan olduğunda, ‘yönetim bana geçti, eğitim sistemini şöyle yaparım’ olmayacak. Uzlaşacağız. Bu ülkenin eğitim sistemini 1 yıl boyunca tartışacağız. Ülkücülerle tartışacağız, sosyalistlerle tartışıp danışacağız. Muhafazakarlara, ‘Sen de fikrini söyle’ diyeceğiz. Ulusal bir uzlaşma sağlayıp yeni bir modele gececeğiz. Dayatma yok. Büyük şemsiye var. Onu gerçekleştireceğiz. Huzur gelecek memlekete. Benim en büyük projem huzur. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Bağımsız, özgün, tarafsız bir yargı sistemi kuracağız. Şeffaf olacağız. Denetlenebilir olacağız.”

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İzleyeceği Suriye politikasını anlattı: Barışacağız

Hükümetin dış politikasını eleştiren İnce izleyeceği Suriye politikası ile ilgili de şunları söyledi: “Dış politikayı ayak üstü demeçlerle, medyatik açıklamalarla, milletin hoşuna gidecek iç politikaya uygun değil, kararlı bir dış politika uygulayacağız. Hedefimiz Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokmak. ABD, Türkiye’nin müttefiki. Suriye ile ilgili politikamız net. Suriye’de Türkiye’nin büyükelçisi yok. Böyle bir şey olur mu? ABD’nin Türkiye’de büyükelçisi yok. Bunu sonlandıracağız. Barışacağız çaresi yok. 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar harcadın. Bu parayla 2 milyon konut yapardık. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Suriye içinde ve dışında yaşayan herkesle Birleşmiş Milletler gözetiminde bir seçim isteyeceğiz. Suriye’de yeni bir anayasa yapılmalı. Buna destek olacağız. Bunlar sağlandıktan sonra burada kalmazlar. Davulla zurnayla giderler Suriye’ye.”