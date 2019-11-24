İnce: Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP’ye harcasalar iktidar olurlar

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve eski grup başkan vekili Muharrem İnce, kendisiyle ilgili ‘dedikoduların’ CHP genel merkezinde üretildiğini ifade ederek, “Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP’ye harcasalar emin olun iktidar olurlar” dedi.

Sözcü gazetesinin baş yazarı Rahmi Turan’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce’nin görüştüğüne dair iddiayı ortaya atmasının ardından Yalova’daki evinde basın toplantısı düzenleyen İnce, bu haberi gördüğü ilk an ‘Bir tezgah var’ dediğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olayla ilgili ‘şaşırmadım’ dediğini söyleyen İnce, “Şaşırmadıysa demek ki önceden biliyor. ‘Eyvah’ dedim parti bir kaosun içine girecek diye hissettim” dedi.

İnce, çarşamba günü Kılıçdaroğlu’nu aradığını söyleyerek şunları söyledi: “Bakın burada bir yalan var. Yanınıza geleyim birlikte görüntü vereyim. Bu kişi ben değilim’ dedim. ‘Sana haber vereceğim’ dedi, haber vermedi. Doğrusu bu açıklamayı 21 Kasım günü Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yapmaktı.”

Bu tezgahı kim kurdu ortaya çıkarılmalıdır

Görevini yaptığını söyleyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben partimi gözüm gibi sakınırım. Adeta yalvardım. ‘Bu yalan’ dedim. Şimdi geldiğimiz noktada bir özet yapmak istiyorum. Bu haber yalan haber. Buraya Muharrem İnce gitmedi. Hiç kimse de gitmedi. Bu tezgahı kim kurdu ortaya çıkarılmalıdır.”

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İnce, CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemesi gerektiğini belirterek, “Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir” diye konuştu.

Seçim gecesinden itibaren kendisini aşağı çekmek için her şeyin yapıldığını belirten İnce, “24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde benimle ilgili iftiraları atanlarla bugün ‘Saray’a gitti’ iftirasını atanlar aynı gruplar. Amaç beni devre dışı bırakmak” dedi.

Bugün kendisine komplo kuranların yarın Kılıçdaroğlu’na kuracaklarını ifade eden İnce, “Genel başkana çağrım şudur; ‘Şaşırmadım’ dediyseniz önceden bunu duydunuz. ‘İsmi biliyorum’ dediniz, ismi açıklamalısınız. Ya da kandırıldınız. Erdoğan kandırılmıştı, siz de kandırıldınız” diye konuştu.

İnce’nin açıklamalarından önemli noktalar şöyle: